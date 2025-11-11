Katiuska, expulsada del 'Desafío' 2025, admitió que está recibiendo acompañamiento psicológico

Casi una semana después de convertirse en tendencia en redes sociales por su expulsión del reality de los colombianos en el capítulo que daba inicio a la Recta Final, la Súper Humana concedió una entrevista para Lo Más Viral en donde se sinceró sobre cómo se ha visto afectada su salud mental con todo lo sucedido.

Aunque aseguró que entiende la posición de la producción y considera que es la responsable de que se filtrara información confidencial, también acepta que el haberse alejado del sueño de su vida y terminar la relación con la persona que le causó este daño ha sido un tema difícil de asimilar.

Katiuska, expulsada del 'Desafío', está recibiendo acompañamiento psicológico

Cuando le preguntaron si ha contado con el acompañamiento de familiares y amigos, la joven no dudó en agradecerles a sus seres queridos el apoyo; sin embargo, admitió que todo ha sido un poco complejo de abordar.

"A mí me ha costado hablarlo con mis amigos, incluso exparticipantes del 'Desafío' que compartieron conmigo, has estado muy pendientes de mí, pero para mí ha sido muy difícil como tal hablarlo con cualquiera, no he podido hablarlo con nadie, solamente con una persona que me está haciendo acompañamiento psicológico", detalló.

Posteriormente, aprovechó el espacio para recordar que la producción hacía mucho énfasis en la confidencialidad incluso antes de ingresar y firmar el acuerdo, pues era una recomendación que hacían desde el casting y la entrevista.

"Así como a mí me hacían énfasis en ese tema, yo hacía énfasis en ese tema con mi familia (...) Lo bueno de eso, si se le puede ver algo bueno, es que sea para futuras generaciones ya van a ser como que más estrictos con el tema de que no, ni la familia, ni los amigos más cercanos porque pues vean, me pasó a mi y a cualquiera le puede pasar", dijo.

Finalmente, mencionó que hasta el momento le cuesta reconocer el error y añadió que todavía está en etapa de negación.

