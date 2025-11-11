En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska, expulsada del 'Desafío' 2025, admitió que está recibiendo acompañamiento psicológico

Katiuska, expulsada del 'Desafío' 2025, admitió que está recibiendo acompañamiento psicológico

A pesar de que se encuentra en España pasando una "tusa doble", la Súper Humana admitió que solo ha podido hablar abiertamente sobre su expulsión del programa en terapia.

Katiuska, expulsada del 'Desafío', se sinceró sobre su salud mental.
Katiuska, expulsada del 'Desafío', se sinceró sobre su salud mental.
Foto: Instagram @katiuskabulam y Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad