Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska, del 'Desafío', vio a alguien especial en Madrid tras la supuesta ruptura con su esposo

Katiuska, del 'Desafío', vio a alguien especial en Madrid tras la supuesta ruptura con su esposo

Pocos días después de quedar fuera del reality, la Súper Humana viajó a España, donde ha aprovechado para desconectarse de lo sucedido y conocer a sus admiradores.

Así fue el encuentro de Katiuska, expulsada del 'Desafío', con sus fanáticos en España.
Foto: Instagram @katiuskabulam y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de nov, 2025

