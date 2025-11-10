Katiuska, del 'Desafío', vio a alguien especial en Madrid tras la supuesta ruptura con su esposo

La Súper Humana se encuentra en uno de los momentos más emotivos de su vida al atravesar por la pérdida del sueño que tenía: ganar el reality de los colombianos y poner su nombre en la copa de los vencedores. Esto luego de que la producción la expulsara por haber roto el acuerdo de confidencialidad que llevó a que una persona cercana a su círculo divulgara información delicada del formato.

Tras conceder entrevistas para varios medios de Caracol Televisión, la joven viajó a Madrid, España, a pasar lo que denominó la "tusa doble", pues también habría terminado la relación con su esposo, con quien llevaba más de 10 años de relación.



Katiuska, del 'Desafío', se encontró con una persona especial

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la entrenadora fitness anunció que estaría en el Parque de El Retiro de Madrid reuniéndose con los fanáticos de la exitosa producción. Inicialmente, reposteó las fotos de sus admiradores; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue que visitó a una niña que se consideraba como una de sus grandes admiradoras.

Katiuska se encontró con una fan en España tras su expulsión del 'Desafío'. Foto: Instagram @katiuskabula

Fueron precisamente sus padres los que arreglaron todo para que se produjera el encuentro. La pareja hizo que la niña ingresara a la habitación con los ojos cerrados, por lo que al abrirlos se percató de que se encontraba en frente de su ídola.



"Hola, Cris. Qué linda, qué hermosa. Soy tu fan. Vine a verte porque veo tus videos (...) ¿Me regalas una foto? Vamos a tomarnos una foto", le dijo la excapitana de Omega a la menor justo después de que ella se le lanzara encima para abrazarla.

Cris es una creadora de contenido digital que sueña con estar en el programa, pues practica calistenia, a pesar de su corta edad. En redes acostumbra a mostrar cómo es su vida familiar y de qué forma el deporte la ha transformado radicalmente.

