EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Así le respondió María C. a Tina por criticarla en el 'Desafío: "Soy INTELIGENTE"

Así le respondió María C. a Tina por criticarla en el 'Desafío: "Soy INTELIGENTE"

Luego de ver los comentarios que hicieron de ella en el capítulo 89 del reality, la Súper Humana apareció en sus redes sociales para defenderse, sacando a colación su preparación profesional.

