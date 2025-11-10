Así le respondió María C. a Tina por criticarla en el 'Desafío: "Soy INTELIGENTE"

La exreina de belleza y exparticipante del programa de Caracol Televisión se pronunció en su cuenta oficial de TikTok sobre los recientes comentarios que recibió por parte de la Semifinalista, quien se encuentra realizando el Desafío versión carrera por Colombia junto con los otos siete Súper Humanos y sus refuerzos.

Qué dijo María C. sobre los comentarios de Tina y Valentina en el 'Desafío'

La mujer publicó un video en donde se le observaba bailando y cantando el exitoso tema musical 'Tocarte toa', que ya es tendencia en redes, junto a la siguiente descripción: "Soy la única que no sigue en el juego, pero es ella la traumada que no se saca mi nombre de su boca".



Este comentario lejos de calmar la polémica, generó más conversación entre los usuarios de Internet. Uno de ellos aprovechó el espacio para recordar que ella no es la única abogada del programa, pues Tina también ostenta el mismo título universitario.



"¿Inteligente porque es abogada? Se les olvida que Tina también es abogada y ella sí tiene especialización", señaló el usuario, a lo que la deportista contestó: "Yo también, mi amor, mucho gusto. Especialista en contratación estatal, graduada de la CUM LAUDE".

Qué comentarios hizo Tina sobre María C. en el 'Desafío'

Durante el episodio transmitido el 7 de noviembre, la melliza de Dani cuestionó a Julio por haber elegido a la Súper Humana para Omega teniendo en cuenta su desempeño como exreina de belleza.

“¿Cómo va a escoger a María C? Yo no entiendo, Julio (...) No, tiene una lengua muy larga”, dijo.

Por otro lado, a pesar de que Valentina no opinó sobre la abogada cuando le contó a Rata cómo fue su encuentro con Lucho y que María C. no se pronunció sobre el tema, muchos aprovecharon para recordar la polémica, confundiendo todo con lo que sucedió con Tina.

"Es que Vale y Tina son las mejores", "Justo ayer dejamos de bailar joropo", "Por qué tan dolida", "Entonces para qué respondes las indirectas", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

