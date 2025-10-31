En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina ya sospecha que pasó algo entre Lucho y María C en el Cubo del 'Desafío': esto dijo

Valentina ya sospecha que pasó algo entre Lucho y María C en el Cubo del 'Desafío': esto dijo

La joven girardoteña le contó a Eleazar lo que escuchó sobre María C y otros compañeros del Desafío, y juntos hablaron sobre cómo pudieron haber dormido la reina del joropo y Lucho en el Cubo.

Valentina ya sospecha que pasó algo entre Lucho y María C en el Cubo del 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión e Instagram
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

