Valentina ya sospecha que pasó algo entre Lucho y María C en el Cubo del 'Desafío': esto dijo

Valentina y Eleazar, los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI, han aprovechado al máximo su estadía en el Cubo, el espacio donde permanecen durante un ciclo por si ocurre alguna eventualidad, como una lesión o una expulsión, que les permita regresar a la competencia como reemplazo de otro participante.

Mira también: Zambrano le tuvo que 'dar la mano' desde lejos a Eleazar para pasar obstáculo en el 'Desafío'



De todo lo que ambos han compartido y conversado, llamó la atención una charla sobre Lucho y María C y lo que pudo haber sucedido cuando estuvieron juntos en este espacio. Cabe recordar que Lucho y Valentina mantuvieron una relación durante su paso por el equipo Alpha.

Ya listos para dormir, Eleazar comentó: “Al menos tiene un consuelo, y es que la cama es demasiado grande, entonces yo creo que Lucho durmió a un lado y María C al otro. Son dos colchones, literal”.

Sin embargo, Valentina lo dudó de inmediato y respondió: “Jumm, pero conociéndola...”. El coach le preguntó si se refería a que María C “disfruta del calor humano” como han escuchado, a lo que Valentina asintió y confesó que le habían contado varias cosas sobre ella:



Publicidad

“Camilo me contó que María C no dormía con él, ni con Andrey, pero que usaba pijama larga, de pies a cabeza… aunque una noche se metió a la cama de Camilo durmiendo en ropa interior. Él se quedó quieto, pero ella le preguntaba por qué no la abrazaba, y él le decía que tenía novia”.



¿Qué dijo Lucho de lo que pasó con María C en el Desafío?

En el Sentenciado del Siglo, a Lucho se le preguntó sobre lo que realmente sucedió con María C, el exintegrante de Alpha respondió:

“Lo que sucedió es que no sucedió nada. Hubo feeling, química, no voy a negar eso, y esa química nos llevó, de pronto, a darnos un beso, un abrazo, arruncharnos… y hasta ahí. No entiendo por qué la gente le mete tanto morbo a las situaciones que no pasaron. También entiendo que para eso está, para que imaginen lo que quieran. Pero no pasó nada más: hubo enganche, hicimos click y conectamos”.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.