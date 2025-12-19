Westcol está de luto: confirmó en vivo la muerte de Mayits, con quien empezó en redes

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto debido a la muerte de María José Calderón, más conocida en las plataformas digitales como Mayits, de 23 años. La joven se hizo famosa no solo por el contenido que compartía en redes, sino también porque fue una de las personas que acompañó a Westcol en su ascenso a la fama.

La noticia la confirmó el streamer en una transmisión en vivo, asegurando que este cierre de año ha sido muy complejo de asumir debido a algunos asuntos personas de los que no quiso dar mayores detalles.

“Antes de que la gente empiece a hablar de eso, hoy hubo una noticia muy fuerte y ha sido muy difícil hablarlo. Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming (...) tuvo un accidente. Allí estaba Mayits. Es muy duro porque ella estuvo con nosotros en el principio de todo”, señaló.





De acuerdo con medios locales, el accidente tuvo lugar en la Avenida Regional de Medellín, más específicamente en el sector conocido como Industriales. La influenciadora, al parecer, iba en su moto cuando de pronto fue impactada por un camión que la dejó gravemente herida. A pesar de que recibió asistencia por parte del cuerpo médico, la joven no logró sobrevivir, muriendo de esta forma en el lugar de los hechos.

"Ha sido muy difícil, tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte. Yo no hablaba con ella hace como un año, siendo realista, en persona. Por mensajes había intercambiado varios... Sean muy prudentes con la familia", concluyó el organizador de Stream Fighters.



Quién era Mayits, la amiga de Westcol que murió

Era una destacada creadora de contenido digital que recoge en su cuenta oficial de Instagram más de 30 mil seguidores. Además de su trabajo en Internet, también se desempeñaba como bailarina y amante del boxeo. De hecho, luego de que se confirmara su deceso Fénix Academia de Técnicas Aéreas, el grupo del que hacía parte, compartió un sentido mensaje en redes sociales lamentando el hecho.

