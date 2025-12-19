Publicidad

Westcol apareció en una transmisión en vivo para confirmar la muerte de su amiga María José Calderón, más conocida como Mayits, con quien empezó en redes sociales.

Westcol está de luto: confirmó en vivo la muerte de Mayits, con quien empezó en redes

De acuerdo con medios locales, la joven murió tras verse involucrada en un accidente vehicular. A pesar de que recibió ayuda médica, no logró sobrevivir debido a las heridas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de dic, 2025
Westcol confirmó por medio de un en vivo que Mayits, su amiga, falleció en accidente.