Así se verían Aurelio Cheverony, Mery Moon y Dinodoro, del 'Club 10', si fueran humanos

Miles de colombianos crecieron viendo el 'Club 10', la exitosa producción de Caracol Televisión que tenía como protagonistas a Aurelio Cheverony, Mery Moon y Dinodoro, los tres animales de peluche que se convirtieron en una familia y vieron crecer a toda una generación de actores.

Este 2025, los televidentes tuvieron la oportunidad de ver al lobo rojo de nuevo en la pantalla chica, más específicamente en 'Yo Me Llamo Mini', donde compartió mesa con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Esta aparición generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos recordaron su infancia y rieron con las imprudencia del lobito.



Cómo se verían los personajes de 'El Club 10' si fueran humanos, según la IA

Para esta creación, se recurrió a la ayuda de a Inteligencia Artificial, más específicamente de Gemini. Este fue el prompt que se utilizó: "Crea una imagen basada en los personajes del Club 10 como si fueran personas de la vida real. La foto debe ser de 1080 x 720 pixeles y como si hubiese sido tomada en un estudio de grabación. Las edades del lobo, el dinosaurio y el gato debe ser como si fueran de niños de aproximadamente 10 años. Hazla a partir de la siguiente imagen de referencia, manteniendo colores y demás detalles importantes".

La herramienta mostró a tres niños en un estudio de grabación. El primero de ellos con el cabello rojo y la nariz pintada de negro; la segunda con el cabello rubio, tez clara y ojos claros; mientras que el tercero llamó particularmente la atención por llevar una peluca verde y un overol azul.



Esta no es la primera vez que la herramienta hace una creación de este tipo, pues ya había mostrado cómo se vería la hija de Sara Corrales y Damián Pasquini, así como también los bebés de otras figuras del entretenimiento nacional.

El programa de Caracol Televisión fue lanzado el 6 de marzo de 1999 y su último episodio tuvo lugar el 25 de abril de 2015. La serie estaba enfocada en niños de 0 a 12 años y se transmitía en el horario de la mañana de los fines de semana, lo que lo convirtió en el espacio favorito de los más pequeños de la casa cuando no tenían colegio.

