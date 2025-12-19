Publicidad

Así se verían Aurelio Cheverony, Mery Moon y Dinodoro, del 'Club 10', si fueran humanos

La Inteligencia Artificial mostró cómo se verían el lobo, la gata y el dinosaurio si fueran personajes de carne y hueso. Mira las fotografías creadas con Gemini.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de dic, 2025
Cómo se verían los personajes del 'Club 10' si fueran humanos.