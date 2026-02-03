Zambrano cree que Rata tiene miedo de enchalecarlo: “No se quiere enfrentar a mí”

En el capítulo 128 del 'Desafío Siglo XII' se presenta una conversación entre Zambrano y Gero que se desarrolla como parte del seguimiento a la dinámica del juego y a las decisiones estratégicas que influyen en el rumbo de la competencia. El intercambio ocurre en un momento en el que los Chalecos de Sentencia adquieren un papel central dentro de La Ciudad de las Cajas y en el que las relaciones entre los participantes comienzan a incidir de manera directa en las elecciones que se toman.

Durante la charla, Zambrano le comunica a Gero su percepción sobre la postura de Rata frente al envío de un Chaleco de Sentencia. Zambrano considera que Rata no tiene la intención de enviarle dicho chaleco en ningún momento, indicando que, esta decisión se relaciona con el temor que Rata siente hacia ciertos enfrentamientos y con la forma en que prioriza los duelos dentro de la competencia.

El jugador olímpico expone que su compañero de Neos prefiere dirigir los enfrentamientos hacia participantes que percibe como menos preparados y que su objetivo inicial es competir a muerte con ellos antes de asumir riesgos mayores.

¿Valentina está tomando la decisión de los Chalecos de Sentencia?

La conversación avanza hacia el tema de la asignación de los Chalecos de Sentencia y a quiénes podrían ser enviados en las siguientes etapas del juego. Los jugadores de Gamma analizan cómo estas decisiones no se pueden tomar de manera individual y cómo al ser el último ciclo, este proceso puede afectar estás elecciones. Por lo que, Gero señala que la presencia y participación de las mujeres dentro del juego tiene un peso relevante.





Gero explica que, dentro del equipo Neos, Rata está permitiendo que Valentina tenga un papel activo en la selección de las personas que enfrentarán los retos asociados a los Chalecos de Sentencia. De manera que esta delegación modifica la dinámica habitual del juego.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.