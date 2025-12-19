Nombre de hija de Sara Corrales nació de curioso apodo que se tiene con su esposo

Poco después de contraer matrimonio con Damián Pasquini, Sara Corrales quedó embarazada de su primer hijo. La pareja les reveló a sus seguidores, con un emotivo video, que espera una niña y contó que ya le tiene el nombre: Mila.

“Dios nos bendijo con Mila 🐣 y su llegada ha llenado nuestro hogar de luz, esperanza y un amor que no cabe en el pecho. […] Hoy celebramos a Mila, celebramos la vida y celebramos la gratitud profunda que sentimos por todo lo que estamos viviendo”, escribió la paisa en una publicación de Instagram.

Algunos podrían pensar que Mila viene de Milagros o que tiene algún significado religioso, pero lo cierto es que la colombiana y el argentino eligieron el nombre de su hija por la forma cariñosa en la que ellos se dicen, contó ella en la revista 15 Minutos. “Yo le digo a Damián Mili o Milo de Mi lindo y él me dice Milin, por eso se llamará Mila”, contó la actriz de 'Vecinos'.





No obstante, Mila es de origen principalmente eslavo y surge como diminutivo de nombres tradicionales como Milena, Ludmila o Miloslava. En estas lenguas, la raíz mil se traduce como “amada”, “querida” o “afectuosa”, lo que vincula el nombre con valores de ternura, cercanía y calidez humana.

¿Quién es Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un empresario argentino cuyo nombre ha tomado relevancia pública gracias a su relación con la también modelo y figura de televisión. Ha desarrollado una sólida carrera en el ámbito del marketing digital y el comercio electrónico, desempeñándose como socio y director del GrupoMap, una agencia con trayectoria en estrategias promocionales, y como CEO de Azzgency Latam, firma especializada en soluciones digitales para plataformas, como Amazon.

La historia de amor entre Pasquini y Corrales comenzó a mediados de 2024 en México, país en el que ambos llevan más de 10 años viviendo. La conexión fue inmediata y, tras nueve meses de relación, el empresario le propuso matrimonio en Medellín, en octubre del mismo año, consolidando un vínculo que rápidamente avanzó hacia la formalización de su unión.

El 14 de agosto de 2025 la pareja celebró su matrimonio civil en Medellín, seguido de una ceremonia religiosa el 16 de agosto, en un evento que congregó a familiares, amistades y rostros del entretenimiento. Durante la celebración, Corrales describió a Pasquini como su “milagro” y “alma gemela”, subrayando la profunda conexión emocional que caracteriza su relación.