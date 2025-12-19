Publicidad

Cuántos hijos tiene Sara Corrales, de 'Vecinos', y cómo eligió el nombre de Mila

Sara Corrales, reconocida actriz colombiana, reveló que el nombre de la hija que espera con su esposo nació por un tierno apodo que le tiene a él. Dijo dónde tendrá a la bebé.

Nombre de hija de Sara Corrales nació de curioso apodo que se tiene con su esposo

La actriz antioqueña, radicada en México con su marido, reveló que el nombre de su primogénita no fue elegido por el origen espiritual o religioso, sino que tiene que ver con su relación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de dic, 2025
Nombre de hija de Sara Corrales nació de apodo a su marido