Sara Corrales compartió video del íntimo momento en el que le contó a su esposo de su embarazo

Sara Corrales compartió video del íntimo momento en el que le contó a su esposo de su embarazo

La pareja se prepara para recibir a su primer hijo y han hecho llorar a más de uno con el video en el que la actriz le revela a su esposo que está en embarazo, míralo aquí.

