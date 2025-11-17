Sara Corrales compartió video del íntimo momento en el que le contó a su esposo de su embarazo

El 13 de noviembre Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini sorprendieron a sus seguidores con la noticia de que se convertirán en padres por primera vez después de llevar mucho tiempo deseando un bebé y trabajando para tenerlo.

Mira también: Fonseca envió emotivo video a Sara Corrales tras casarse con Damian Pasquini



En la filmación el hombre le habla directamente a su hijo o hija y juntos manifiestan lo emocionados que están de finalmente traer al mundo a una mezcla perfecta de los dos, debido a que desde el momento de su matrimonio e incluso antes, soñaban con hacerlo.

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres. 🤍👶. Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y el amor del mundo”, escribieron en la publicación.



Video de Sara Corrales embarazada

El anuncio conmovió a muchos y ahora los seguidores de la pareja han asegurado estar en extremo conmovidos con un nuevo video compartido en la plataforma de Instagram de la actriz, pues se trata del momento exacto en el que le dio la noticia a su esposo.

En la filmación ella escribió: “así di la noticia más esperada de mi vida”, mientras los dos estaban sentados en el sofá de lo que parece ser su sala. Ella le pasa una tablet con un video de los dos reproduciéndose, allí hay imágenes de sus viajes, sus aventuras y todas las partes del mundo que han conocido juntos.



Publicidad

Inicialmente los dos sonríen y rápidamente sus rostros cambian y empiezan a derramar lágrimas de emoción. Con la voz de Sara se puede escuchar que le pide a su esposo que piense en su maravilloso hogar, en todo lo que han hecho y los sueños que han cumplido.

“Ahora imagina que hay un nuevo viaje en puerta, un destino al que nunca hemos ido ninguno de los dos, donde no hace falta que llevemos maleta, ni pasaporte, un viaje que se emprende desde el corazón y que nos hará descubrir la versión más grande de nosotros. Imagina que nuestra casa pronto necesitará un espacio más y que el amor ya no solamente será de dos, sino de tres. Vamos a ser papás, mi amor”, se escucha en el video.

Publicidad

Finalmente, Sara le entrega una caja con la prueba de embarazo y otros detalles a su esposo, quien no puede contener las lágrimas, visiblemente emocionado, mientras se abrazan y ella le confiesa que lleva varios días “ahogada con la noticia”.

Mira también: Así fue la lujosa boda de Sara Corrales con Damiano Pasquini: Lloraron al leer sus votos

Por el momento muchos están pendientes de los nuevos detalles que la pareja pueda ir brindando sobre su proceso y su primera vez siendo padres en redes sociales, además, las felicitaciones no han dejado de llegar.