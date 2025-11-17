Kevyn no se guardó su incomodidad con Zambrano: “una cercanía que nada que ver”

Tras el capítulo 94 del Desafío del Siglo, los miembros del equipo Alpha se ganaron el beneficio de ir a la Suite ditu y, en vista de que tienen todas las comodidades, le otorgaron a Valkyria la potestad de invitar a un compañero de otro equipo, pues ella era la única que no conocía el lugar.

Inmediatamente ella aseguró que quería ir con Kevyn para hablar sobre el tema de los Chalecos de Sentencia y del rumbo que el juego podría tomar, sin embargo, también tuvieron tiempo para hablar de Katiuska y su expulsión, así como de otros compañeros en juego.



Kevyn habló de Zambrano en el Desafío

Durante su conversación, surgió el nombre del capitán de Gamma que, para nadie es un secreto, ha dividido opiniones debido a su personalidad durante su paso por la competencia. Como era de esperarse, en Valkyria y Kevyn también ha tenido un impacto.

El ganador del Desafío XX expresó que, durante la prueba de capitanes en el Box Negro, escuchó a Zambrano decirle a Lucho y a Yudisa: “cualquier cosa nos estamos hablando”, haciendo referencia, según él, a una alianza dentro del juego para dejar de lado a Neos. “Zambrano va a pensar “la chimba” ellos son nuevos, vamos a cuidarnos entre nosotros porque también lo escuché en el Box Negro cuando hubo capitanía”, mencionó.

Fue entonces que Valkyria aprovechó para preguntar si entre su excompañero y el medallista olímpico hay una mala relación, pues en los equipos se especuló que ni siquiera se saludaban en las pistas. Ante esto, Kevyn expresó: “No normal, si nos saludamos, pero como yo le dije a usted (Valkyria), yo entro a competir y estoy enfocado en lo mío”.

Sobre el tema, continuó diciendo que, en ocasiones, siente que ha hecho muchas amistades dentro del juego y eso lo distrae, “genero una cercanía que nada que ver”, agregó. No obstante, insistió en que Zambrano no le cae mal.

Lo que sí dejó claro es que no comparte la forma de pensar del capitán de Gamma, aseguró que es completamente diferente a la suya y por eso no va con su personalidad. Por su parte, la ganadora del Desafío The Box 2023 estuvo de acuerdo y, entre risas, mencionó que ninguno va con lo que piensa, debido a esto, ella se ha mostrado callada al respecto.

