En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / ¿Se podrá ver el ‘Desafío’ este lunes festivo, qué pasará con el reality?

¿Se podrá ver el ‘Desafío’ este lunes festivo, qué pasará con el reality?

Este 17 de noviembre es festivo en Colombia, por ende, el ‘Desafío’ tendrá una modificación importante, te contamos qué sucederá con el programa y si podrás verlo o no.

Publicidad

Publicidad

Publicidad