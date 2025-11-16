¿Se podrá ver el ‘Desafío’ este lunes festivo, qué pasará con el reality?

No cabe duda de que uno de los programas que más esperan los colombianos es el ‘Desafío del Siglo’ y más ahora que inició una nueva etapa en el juego, esta vez, con tres equipos, Alpha, Gamma y Neos, formado por Kevyn y Valkyria.

Tras la vuelta por Colombia, los televidentes ya saben cuáles son las parejas formadas y están más que atentos al desenlace del primer ciclo de vuelta en la Ciudad de las Cajas, pues ya hay varios sentenciados que tendrán que pelear por su cupo.

¿Darán el ‘Desafío’ este lunes festivo?

No obstante, los fanáticos tendrán que esperar más tiempo del normal para descubrir cómo seguirá moviéndose la competencia, esto, ya que el lunes 17 de noviembre es festivo en Colombia y, por ende, no habrá ‘Desafío’ este día.



Al ser un día con una programación diferente, a la misma hora en la que se transmitiría el reality de los colombianos, los televidentes podrán disfrutar de Especiales Caracol que, en esta oportunidad emitirá el documental ‘Antes de la Nieve’, en el que, con la guía del naturalista Mateo Hernández, y la inspiración del artista Andrés Cepeda, Caracol Televisión exploró los secretos de los páramos del mundo.

Mientras que Mateo narra las historias de su vida y cómo fue crecer en los páramos colombianos, Andrés, se inspira con los sonidos y la magia de la naturaleza y escribe una canción resaltando esta maravilla de la naturaleza.

Por qué es festivo el 17 de noviembre en Colombia

El 11 de noviembre se conmemora año tras año la independencia de Cartagena y la razón por la que se celebra el lunes 17 es debido a la Ley Emiliani, en la que algunas celebraciones deben pasar al lunes inmediatamente siguiente. Esta normativa busca que los colombianos puedan disfrutar descansos más largos sin alterar el espíritu de cada fecha histórica.

