En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué hizo Leo que encendió la alarma en la casa Gamma: por poco infringe una norma

Qué hizo Leo que encendió la alarma en la casa Gamma: por poco infringe una norma

El integrante de Gamma en este Desafío Siglo XXI cometió un acto que por poco hizo que su equipo fuera sancionado. Aseguró que fue una especie de lapsus.

Publicidad

Publicidad

Publicidad