Cuál fue el premio que se llevó Gio en el ‘Desafío’: mira cómo lo consiguió

Los participantes están dispuestos a todo en medio de esta Semifinal en el Desafío Siglo XXI. En esta oportunidad, Andrea Serna confirmó que había un detalle importante en medio de la prueba, y era una moneda gigante.

Cuál fue el premio que se llevó Gio en el 'Desafío'

El participante que se la encontrara primero y la conservara durante toda la prueba, se iba a ganar algo muy grande. Recientemente, la presentadora del Desafío confirmó que ahora el premio será de $2.400 millones por la llegada de Neos al programa, sin embargo, de ese dinero $1.200 millones estarán disponibles para una dinámica diferente.



Cada vez que alguien tenga esa moneda, podrá ganar dinero. ¿Cómo? Parecido al ejercicio que hicieron los equipos al inicio de la competencia, que debían sostenerse de una barra. Entre más tiempo duren sostenidos, reunirán más dinero. En este caso, Gio logró ser el primero, porque cogió la moneda de oro antes de que Leo la tomara.

