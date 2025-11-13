Quién es Roldán, de Neos en el 'Desafío': edad, a qué se dedica y redes sociales

Comenzó la etapa final del 'reality' de los colombianos y con ella, hay varias novedades. La más llamativa hasta el momento es que se incorporó oficialmente el equipo Neos al programa gracias al trabajo desempeñado por Valkyria y Kevyn, exganadores del formato, como los encargados de recorrer Colombia y elegir a sus compañeros en la competencia.

Quién es Roldán, participante del 'Desafío del Siglo XXI'

Uno de los Súper Humanos que más ha captado la atención de los fanáticos del formato es Roldán, quien fue descubierto en Puerto Berrío durante el capítulo 91 de la producción. Luego de competir en la calle junto a otros colegas, los miembros de la escuadra verde lo eligieron debido no solo a su fuerza, sino también a que escucha muy bien las indicaciones de los demás.



Hernán, nombre de pila del desafiante, tiene 32 años y actualmente trabaja como entrenador fitness. Sin embargo, no toda su vida tuvo claro a qué se quería dedicar. Según indicó en la entrevista previa con la producción, tuvo que enfrentar una serie de trabajos en su vida dentro de los que se destacan vendedor de cursos de inglés, asesor en un call center y soldador.

Cuando pensó que se estaba alcanzando la estabilidad con este último empleo, llegó la pandemia por COVID-19, lo que lo llevó a desistir y entrar en una profunda depresión de la que solo salió gracias a la actividad física. Tras varios meses de disciplina y sacrificio, logró sacar adelante su técnico en entrenamiento fitness y ahora vive de eso.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de dos mil seguidores. Allí acostumbra a publicar contenido relacionado con recomendaciones para hacer las rutinas de ejercicio y demás tips enfocados lograr objetivos en materia de entrenamiento.

Las reacciones a su participación en el programa no se han hecho esperar: "Las apariencias engañan. Esperemos que la muchacha sorprenda. Se le ve un buen potencial a esta gran pareja 💯💯💯💪💪", "Mis dos tierritas juntas", "Genial", son algunos de los mensajes que se destacan.

