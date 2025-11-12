Actualizado: 12 de nov, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Cuál fue el premio que ganó Alpha: Gamma salió afectado por su decisión en el 'Desafío'
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'
Mira también: Cómo quedaron los nuevos equipos de Gamma y Alpha en el ‘Desafío’
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.