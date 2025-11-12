En vivo
La Influencer
Desafío Siglo XXI  / Cuál fue el premio que ganó Alpha: Gamma salió afectado por su decisión en el 'Desafío'

Cuál fue el premio que ganó Alpha: Gamma salió afectado por su decisión en el 'Desafío'

Después de que se conociera que Alpha ganó la prueba de Capitanes, Yudisa y Lucho, afirman que se quedarán con el 50% del dinero de Gamma, es decir, más de 50 millones de pesos.

