Karmen, del 'Desafío 2016', está de luto: acabaron con la vida de su hermano

Karmen Maestre, recordada por su participación en el 'reality' de los colombianos en 2016, está de luto por la muerte de su hermano Luis David Maestre, la noticia fue dada a conocer por medios regionales este martes 11 de noviembre. De acuerdo con las primeras versiones, presuntamente se trató de un atentado sicarial Gaira, Santa Marta.

Según El Universal, el joven se desplazaba en una motocicleta cuando de pronto fue abordado, al parecer, por dos hombres que lo atacaron por la espalda propinándole disparos. De inmediato, fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, llegó sin signos vitales. A pesar de que el cuerpo médico también le realizó maniobras de reanimación, no tuvo éxito.

Por el momento, se sabe que La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación tienen en sus manos el caso, por lo que ya se encuentran realizando la respectiva investigación.

Quién es Karmen Maestre, exparticipante del 'Desafío 2016'

Es una exparticipante del 'Desadío' 2016 que destacó no solo por su desempeño en las pruebas, sino porque se presentó con tan solo 18 años. Estudió Comunicación Social y Periodismo antes de entrar al programa y contó en aquella oportunidad que se pasó a estudiar a la noche para tener todo el día para entrenar. Hizo parte del equipo de los Costeños y obtuvo el apodo de 'Tazmania'.



Actualmente, se dedica a crear contenido para las plataformas digitales. Recoge más de un millón de seguidores, así que acostumbra a mostrar el estilo de vida saludable que lleva y demás detalles de su vida personal. En agosto de 2024 anunció su compromiso y el 25 de octubre de 2025 expuso en redes sociales el género del nuevo integrante de su familia.

Diferentes seguidores se han tomado sus redes sociales para desearle mucha fortaleza a ella y toda la familia por la pérdida; sin embargo, ella no se ha pronunciado por el momento.

