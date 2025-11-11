En vivo
Lina, posible participante del 'Desafío', habría manifestado estar en el 'reality'

Durante el capítulo 90 del 'reality' de los colombianos, Kevyn y Valkyria le dieron la bienvenida a la escuadra verde a Lina. Ahora deberán buscar tres participantes más para cumplir la cuota.

