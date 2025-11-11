Lina, posible participante del 'Desafío', habría manifestado estar en el 'reality'

Una verdadera emoción se llevó la deportista al ver a dos de las figuras más representativas del programa de Caracol Televisión entrar a al centro de acondicionamiento físico en donde entrena para convocar a un solo participante para ir a La Ciudad de las Cajas ubicada en Tobia, Cundinamarca.

Lina recoge casi 20 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, ya que se considera como "la influencer del pueblo". Acostumbra a publicar contenido relacionado con su pasión por la actividad física. De hecho, uno de los post que más ha llamado la atención de los fanáticos del programa tiene como protagonista al 'Desafío', pues ella le dedicó unas emotivas palabras el 12 de febrero de 2019.

"Uno de los sueños que me falta por cumplir ❤️", escribió junto a la foto de los Cafeteros que participaron en la edición transmitida en 2018, demostrando de esta forma que es un verdadera admiradora de este formato desde hace bastante tiempo.



De acuerdo con los comentarios de los usuarios de Internet, ella misma se encargó de manifestar poder estar en televisión nacional: "El poder de la manifestación", "Los sueños sí se cumplen", "No me despego del televisor 🎉🎉🤗😋", "Serías la mejor, sin duda 😏", son algunos de los mensajes que se destacan.



Quién es Lina, la posible participante del 'Desafío del Siglo XXI'

Es una joven de 24 años que representa a Caucasia, Antioquia. Es una deportista integral, por lo que ha practicado disciplinas como el voleibol, la natación, el fútbol y el atletismo. Adicionalmente, fue entrenadora de gimnasio, empezó a entrenar crossfit en 2019 y actualmente tiene un local de suplementos deportivos.

Lina tuvo la oportunidad de despedirse de su mamá por medio de una llamada telefónica antes de perder contacto con el mundo exterior, pues se subió al vehículo que la conduciría a cumplir por el sueño de estar entre los verdaderos Súper Humanos; sin embargo, primero deberán llegar a tiempo a La Ciudad de las Cajas con la escuadra verde.

