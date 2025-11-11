En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuándo se acaba el 'Desafío por Colombia' y regresa la competencia en La Ciudad de las Cajas

Cuándo se acaba el 'Desafío por Colombia' y regresa la competencia en La Ciudad de las Cajas

Caracol Televisión publicó el avance de este 11 de noviembre, en donde se revela que Andrea Serna se reunirá de nuevo con los Semifinalistas y sus acompañantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad