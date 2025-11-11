Cuándo se acaba el 'Desafío por Colombia' y regresa la competencia en La Ciudad de las Cajas

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos más importantes de la competencia con el inicio de la Recta Final, en donde la presentadora les informó a los ocho Semifinalistas y sus respectivos refuerzos que deberían viajar desde Cartagena de Indias hasta Tobia, Cundinamarca, recurriendo a la generosidad y buena voluntad de los colombianos.

Mira también: Katiuska destapó si está enamorada de Zambrano: "Me alegra que las cosas se hayan arreglado"



Cuándo se acaba el 'Desafío por Colombia' y regresa la competencia en Tobia

De acuerdo con la promo emitida el pasado 10 de noviembre después del capítulo del programa, este 11 de noviembre los participantes tendrán que estar de nuevo en La Ciudad de las Cajas para reanudar la competencia y conocer las novedades que trae consigo esta etapa.

"Llegó el tan esperado día. La Ciudad de las Cajas recibirá de nuevo a los desafiantes", se escucha.



Es necesario mencionar que durante el capítulo 88, la presentadora dio a conocer que las dos primeras parejas en cumplir con esta tarea tendrán un súper poder en el formato, por lo que muchos se preguntan si esta función será determinante para los próximos ciclos.

Publicidad

Mira también: ¿Katiuska no piensa volver a Colombia? Razón por la que se fue tras su expulsión del 'Desafío'

Por su parte, Kevyn y Valkyria también tienen un rol determinante en esta etapa, pues deben llegar a tiempo para que el equipo Neos se integre oficialmente a la producción.



Qué novedades hay sobre el 'Desafío del Siglo XXI'

Tina, Yudisa, Mencho, Rosa, Potro, Zambrano, Rata y Leo se convirtieron en los Semfinalistas y ahora cuentan con el apoyo de un exparticipante para hacer la ruta por todo el país hasta llegar a Tobia. Los Súper Humanos han recurrido a los habitantes para que los transporten; sin embargo, han tenido que llevar muy presentes las reglas de la producción: bajarse cada dos horas del vehículo en el que van y buscar posada a las 7:00 p.m.

Publicidad

Mira también: Lucho se refiere a María C y Valentina en el ‘Desafío’: "Yo no me enamoré"

Kevyn y Valkyria, por su parte, deben deben buscar seis jugadores y llegar antes de la última pareja a La Ciudad de las Cajas. En caso de cumplir con esta prueba no solo se conforman oficialmente como equipo, sino que llegan con otros mil 200 millones de pesos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.