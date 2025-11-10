En vivo
Colombia recuperará este 2025 puente festivo que no tenía hace mas de una década

Colombia recuperará este 2025 puente festivo que no tenía hace mas de una década

Pese a que la mayoría de festivos en Colombia son trasladados al lunes para generar un fin de semana largo debido a la Ley Emiliani, el Día de Velitas no había corrido con esta suerte desde 2014.

