Colombia recuperará este 2025 puente festivo que no tenía hace mas de una década

El Día de la Inmaculada concepción, conocido también por el día posterior a la celebración de velitas, está cada vez más cerca y con él la llegada de la Navidad en Colombia. Como novedad en este 2025, la fecha se realizará un lunes, lo que permitirá que de manera natural se genere un puente festivo en el país.

De acuerdo con la Ley Emiliani, la mayoría de festivos se trasladan al lunes para crear puentes y así fomentar el turismo interno en el país; no obstante, esto no aplica para fechas religiosas. La última vez que ocurrió puente festivo de sábado, domingo y lunes fue en 2014. De allí en adelante, se ocuparon otros días entre semana que no coincidían con el sábado y el domingo, a excepción del 2017 que cayó un viernes.

En este sentido, los colombianos podrán encender sus farolitos el domingo 7 de diciembre con normalidad, departir con sus seres queridos y descansar con plenitud al día siguiente.



Qué se celebra el 8 de diciembre de 2025

El Día de la Inmaculada Concepción celebra la creencia que tienen los católicos de que María fue concebida de manera inmaculada y que quedó embarazada sin pecado concebido. Esta idea fue proclamada como dogma por el Papa Pío IX en 1854 en la bula papal 'Ineffabilis Deus'.

En el país Latinoamericano, los habitantes acostumbran a esperar a que el sol se oculte para encender velitas y pedir deseos por cada una de ellas. Días previos al festejo, las autoridades lanzan campañas para controlar la pólvora y evitar que casos de heridos por estos artefactos pirotécnicos empañen las fiestas decembrinas.

Muchos aprovechan este día para viajar en familia y asistir a las ciudades que más honran esta fecha; tal es el caso de Quimbaya, Quindío; Villa de Leyva, Boyacá; Salamina, Caldas; Ricarte, Cundinamarca; Corrales, Boyacá, entre otras zonas del país donde presumen de los alumbrados y también de todas las actividades que se realizan aprovechando la cuenta regresiva para la llegada del Niño Dios.

