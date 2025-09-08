Así luce la hija de Mauro Urquijo y Adriana López; en 2013 contó que hizo transición de género

El pasado 6 de septiembre, Adriana López concedió una entrevista para La Red en donde destapó cómo se enteró que el actor Mauro Urquijo le había sido infiel luego de 13 años de matrimonio y dos hijos. La revelación tuvo lugar luego de más de diez años en silencio y de atravesar por un proceso en el que pelean por la manutención de sus hijos, lo cuales se encuentran radicados en México.

Así luce en la actualidad la hija mayor de Mauro Urquijo

Roz recoge más de 60 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde no solo ha mostrado su amor por la actuación, al igual que sus padres; sino que también ha expuesto cómo ha experimentado su transición de género, que comenzó desde inicios de 2023. En las primeras imágenes se le vio luciendo el cabello corto y con su tono natural; sin embargo, al poco tiempo decidió tinturarlo con color rojo vibrante.



"Estos últimos tres meses han sido de cambio extremo, pero cambio para bien, saludable, para construir rutinas sanas y dejar atrás factores dañinos. Todo es temporal, para bien o para mal", escribió en alguna oportunidad respecto a su transformación.

Es necesario mencionar que la joven ha sido abierta con este tema, pues ha concedido entrevistas al respecto y hasta ha asegurado que recibió el apoyo de su madre. En contraposición, admitió que, aunque al principio tenía contacto con su padre, él terminó bloqueándola a ella y a su hermano menor de WhatsApp al ver que le estaban pidiendo ayuda económica.

En 2023, Mauro concedió una entrevista para el programa de entretenimiento La Red, en donde aseguró que la noticia sobre la transformación de su hijo lo había tomado por sorpresa incluso cuando él mismo sostiene una relación con una mujer trans (María Gabriela Isler), la cual ha estado centrada también en polémicas.

"Me da duro saber que Gregorio tuvo unos cambios fuertes en su vida; uno sexual, algo que me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda cuando viví con él (...) Quiero disculparme con ellos porque a pesar de cualquier cosa yo no estuve con ellos, no pude estar con ellos y bueno, que sepan que los amo con todo mi corazón y que me gustaría tener más contacto con ellos”, explicó en medio del formato.

