Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Así luce la hija de Mauro Urquijo y Adriana López; en 2013 contó que hizo transición de género

Así luce la hija de Mauro Urquijo y Adriana López; en 2013 contó que hizo transición de género

Los actores colombianos son padres de dos hijos: Ros y Lucas. Adriana López ha expuesto cómo es la relación con su expareja, pues él se ha mantenido ausente en la crianza de los jóvenes.

Quiénes son los hijos de Mauro Urquijo y Adriana López. Así luce Roz, la hija mayor de los actores.
Quiénes son los hijos de Mauro Urquijo y Adriana López. Así luce Roz, la hija mayor de los actores.
Foto: Instagram @maurourquijoactor47 y @adrianalopezactiz
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:34 a. m.