Carolina Soto y Germán González cumplieron más de 10 años de esposos: así se conocieron

Carito Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Colombia gracias a su participación en Día a Día, donde ha conquistado con su sentido del humor y empatía. La presentadora celebró recientemente su aniversario de bodas con Germán González, con quien ha construido una de las relaciones más sólidas en la industria del entretenimiento.

Carolina Soto y Germán González cumplieron 12 años de matrimonio. Foto: Instagram @caritosotooficial

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Soto posteó una fotografía en la playa junto a su pareja sentimental, en la que agradecía por la compañía que se han hecho durante más de una década de matrimonio, lo que generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores.

"12 años de dar el sí. Increíble cómo pasa el tiempo. Te amo", escribió junto a la imagen en la que se les observa abrazados.

Cómo se conocieron Carolina Soto y Germán González

En alguna oportunidad, la conductora del matutino expuso en la misma plataforma cómo inició su historia de amor con el empresario. Según explicó, todo tuvo lugar cuando la enviaron a cubrir el Concurso Nacional de la Belleza, pues un amigo aseguró que tenía una persona perfecta para presentarle, a pesar de que ella tenía pareja en ese momento. Soto aceptó ir a un yate, donde finalmente terminó encontrándose con el que sería su esposo; sin embargo, en aquel momento no pasó nada que superara los límites de la amistad.

Un mes después, Germán reapareció en la vida de Carolina en el momento indicado, pues ella se encontraba varada en Bogotá. Ante este panorama, el hombre aceptó ayudarla a salir de este problema y posteriormente la invitó a comer. La también modelo terminó su relación sentimental debido a algunos problemas relacionados con la distancia y al mes decidió darse una oportunidad en el amor con González, quien le hizo una importante revelación acerca de lo que esperaba de su vínculo.

"'Yo no voy a ser como tu otro novio, yo sí me quiero casa y rápido'. (le dijo) Un año después me estaba pidiendo matrimonio y yo diciendo que sí", expresó.

La pareja contrajo matrimonio el 7 de septiembre de 2013 en medio de una ceremonia que tuvo lugar en Cali y que reunió a sus seres queridos.