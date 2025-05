Cumpleaños Carolina Soto: presentadores de Día a Día se pegaron una escapadita de Bogotá

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Colombia gracias a su trabajo en Día a Día. Recientemente, la conductora del matutino celebró su cumpleaños número 40 junto a su familia; sin embargo, el festejo no terminó allí, pues sus compañeros de set de grabación la invitaron a escaparse unos días de Bogotá para celebrar un año más de vida.

Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde celebraron el cumpleaños de Carolina Soto. Foto: Instagram @caritosotooficial

La noticia la dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. Soto publicó una serie de historias en donde muestra que viajó junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde a una casa campestre. En las imágenes se les observó en traje de baño, disfrutando de una piscina y del clima caliente.

Posteriormente, expuso que fue sorprendida con un brunch y en la noche con un plan para hacer pizza en casa y acompañarla con vino. Ante el noble gesto que tuvieron con ella, Carolina no dudó en agradecerles el detalle y mostrar lo agradecida que se siente con las personas que integran su círculo más cercano.

Carolina Soto les agradeció a sus compañeros de Día a Día por su regalo de cumpleaños. Foto: Instagram @caritosotooficial

"Gracias, tengo los amigos más generosos del mundo", escribió en la instantánea en la que aparece pidiendo un deseo de cumpleaños mientras apaga las velas de la torta.

Emotivos mensajes a Carolina Soto por su cumpleaños

Una de las publicaciones que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue la que realizó Martha Cepeda, tía de la también empresaria. Junto a una foto de ellas en la playa, expresó el gran significado que tenía en su vida y lo orgullosa que se siente de lo que ha logrado.

"No fui su mamá, pero la vida me dio el privilegio de amarla como tal. Verte crecer, acompañarte, reír, llorar y compartir tantas etapas contigo ha sido uno de los regalos más grandes que he recibido. Mi sobrina, mi cómplice, mi preferida: ¡Felices 40! Brindo por ti, por tu fuerza, tu corazón inmenso y todo lo maravilloso que aún está por venir. Te adoro con el alma", escribió.

