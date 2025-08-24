Suso le pregunta a Iván Calderón si puede llamar a Silvestre Dangond, ¿lo convence?

En la sección de "Llamada a un amigo", Suso le pregunta a Iván Calderón si es cierto que es un gran amigo de Silvestre Dangond, por eso él le revela que sí, de hecho, cuentan que hablan casi todos los días a las seis de la mañana, sin embargo, no lo llama. Por otro lado, Daniel Calderón habla de su gran amistad con Pipe Calderón, que también es su primo.

Finalmente, los artistas hablan de Omar Geles y el gran rol que tuvo en la carrera de Daniel sin saberlo, pues fue gracias a él que Iván Calderón tomó la decisión de apoyarlo para entrar a la música e iniciar su propia carrera como solista.



