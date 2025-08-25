Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Anamar se despachó contra Renzo y poco después lo borró: “sigue siendo la misma porquería”

Anamar se despachó contra Renzo y poco después lo borró: “sigue siendo la misma porquería”

La exdesafiante publicó una historia expresando su furia contra el papá de su bebé, allí incluso mostró fotografías, sin embargo, poco después la eliminó, ¿qué decía el texto?