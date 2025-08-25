Anamar se despachó contra Renzo y poco después lo borró: “sigue siendo la misma porquería”

Anamar le dio la bienvenida a su bebé, Ethan hace un poco más de un mes. Con una sencilla fotografía aseguró que el pequeño llegó para cambiarle la vida y, para sorpresa de muchos, Renzo también compartió contenido con su pequeño.

En ese momento se especuló mucho sobre cómo serían los primeros días del niño en casa, pues tras su nacimiento tuvo que pasar un tiempo hospitalizado. Adicionalmente, había cuestionamientos sobre el estado de la relación de los exdesafiantes, ya que parecía que habían quedado en malos términos.

Precisamente, este 24 de agosto, la joven celebró el primer mes de su pequeño, pero antes de compartir historias con un pastel decorado y presumiendo la ternura del bebé, compartió una historia en la que mostró que tuvo un momento de ira.



Anamar se despachó contra Renzo

En la historia se pueden ver claramente dos capturas de pantalla de las historias del también modelo, allí está posando sonriente junto a un grupo de personas y al lado de una mujer mientras parece que están en medio del mar.

“¿El mejor papá del mundo?”, escribió Anamar y continuó: “en verdad soy una estúpida al querer darle un “papá” a Ethan. Mientras él está en Santa Marta con el bebé recién nacido, ¡yo estoy pasando todo el trabajo sola! Las noches sola, el día sola y todos los gastos sola” mencionó.

A continuación, reclamó las prioridades de Renzo: “¿para irse a Santa Marta si tiene plata, para estar en la playa si tiene tiempo y para el bebé? Solo vino a Medellín a tomarse fotos con Ethan a publicarlas para limpiar su nombre y quedar bien”, aseguró.

En el texto también dijo que el deportista “no ha hecho nada” por su hijo e insiste en que es ella quien hace canguro todo el tiempo, la que cubre la totalidad de los gastos e incluso reveló que: “le di pasajes para que viniera a ayudarme con el bebé porque yo se lo pedí. Quiero dejar claro que sigue siendo la misma porquería y mal hombre”, finalizó.

A pesar de la publicación, la joven la borró minutos después para darle importancia a la celebración del primer mes de su bebé y en una publicación ha dejado claro que, aunque no ha sido sencillo, está muy enamorada de Ethan y de ser su mamá.