En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / ¿Uno de Los Viejitos Sordos se coló en uno de los viajes de CRISTÓBAL COLÓN?

¿Uno de Los Viejitos Sordos se coló en uno de los viajes de CRISTÓBAL COLÓN?

Los Viejitos Sordos terminan tremendamente confundidos en medio de la conversación, pues estudian cómo fue la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad