Andrea Valdiri comparó su pelea con Yina Calderón con partido de la Selección Colombia

Todo está listo para Stream Fighters 4, el evento en el que se enfrentarán la bailarina y la empresaria de fajas en el Coliseo Med Plus de Bogotá el próximo 18 de octubre. Ante la oleada de comentarios que esta actividad ha desatado en redes sociales, la barranquillera decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 9 millones de seguidores.

"Yo te voy a decir una cosa. Yo sinceramente yo no sé si levantarme feliz o preocupada porque qué responsabilidad tan grande la que tengo por Colombia. Te voy a decir una vaina. Entró octubre y Yina no le ha pegado ni a una. Yo de verdad ya no sé qué pensar de esto", dijo mientras escuchaba en su carro 'El ritmo que nos une', canción de Ryan Castro con SOG y la Selección Colombia.

Cabe mencionar que varios usuarios de Internet y hasta figuras públicas se han atrevido a hacer apuestas sobre el enfrentamiento deportivo, tal fue el caso de La Segura, quien decidió publicar un video apoyando a la expareja sentimental de Felipe Saruma tras protagonizar una intensa discusión en Internet con Calderón.



Yina, por su parte, anunció en la noche del pasado 9 de octubre que se retirará temporalmente de redes sociales para estar concentrada cien por ciento en sí misma y en su preparación mental para el encuentro. De esta forma, anunció que regresará a tomar sus labores en redes el martes 14 de octubre en su programa Escándalo TV.

Las reacciones ante las novedades de la pelea no se han hecho esperar: "Debe ganar la casa de la selección, Barranquilla", "No más te agradezco que le des duro en la boca a Yina por favor, más nada te pido Andrea, eres la única que va tener ese honor 🙏", "Y Yina generando dinero, los tiene a todos hablando de ella", "Mami usted volvió a unir a Colombia en oración", "Así pierda, pero con tal de que le dé sus buenos mangazos a Yina con eso basta… Los humos se le bajarán seguro 👏🔥", son algunos de los mensajes que han dejado los fanáticos.

