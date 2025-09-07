FOTO: Novio de Andrea Valdiri mostró su rostro completo y le recordaron a Felipe Saruma

Desde hace unos meses, Andrea Valdiri se ha mostrado muy feliz junto a su nuevo novio, Juan Daniel Sepúlveda. En cada una de las imágenes aparecen besándose y así han demostrado lo mucho que se aman, sin embargo, algunos internautas siguen mencionando a Felipe Saruma, su exesposo.

Críticas al novio de Andrea Valdiri

Precisamente, hace unas horas, el hombre por fin su rostro completo con la siguiente descripción: “No bajo la mirada, sigo adelante”. A raíz de esto, varios de sus fans le comentaron indicando que, para alguna de ellas, se les hacía más lindo el influencer santandereano. Estos fueron algunos de los mensajes que dejaron.



“Con todo respeto, pero Saruma es más querido”, “cuando empiezan a mostrarse es porque ya terminaron”, “por un momento pensé que era Valentino”, “este es un macho en todo el sentido de la palabra, aquel era un niño”, “jaajjajaja, me van a perdonar, pero con razón solo le mostraba los brazos”, “seas guapo o no, la haces feliz y eso es lo importante”, dijeron algunos.

Es de resaltar que, hace unas semanas, Sepúlveda subió una ráfaga de imágenes junto a su papá. Lo que llamó la atención es que Valdiri le comentó lo siguiente: "A este suegro si lo amoooooooo feliz cumple y esos hijos van a salir lindos". A raíz de esto, a ella la criticaron, como también hubo personas que quedaron impactados por lo bien que se la llevan entre todos.

Qué pasó entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se hizo pública en noviembre de 2023, cuando la creadora de contenido decidió hablar directamente con sus seguidores en redes sociales. Dejó claro que los problemas eran asuntos internos de pareja y que la decisión no estuvo motivada por rumores o terceras personas, sino por la necesidad de ser honesta consigo misma.

Felipe, en cambio, optó por expresar su dolor de una manera más reservada, reconociendo que atravesó un periodo muy difícil después de la ruptura. Contó que llegó a perder peso y que el golpe emocional fue tan fuerte que sintió como si su mundo se derrumbara. Aun así, no dejó de resaltar la importancia de Andrea en su vida y en su desarrollo profesional, agradeciendo lo que compartieron.