Caminata de la Solidaridad
FOTO: Novio de Andrea Valdiri mostró su rostro completo y le recordaron a Felipe Saruma

FOTO: Novio de Andrea Valdiri mostró su rostro completo y le recordaron a Felipe Saruma

A través de su cuenta de Instagram, Juan Daniel Sepúlveda publicó una foto de su rostro y aunque varios lo halagaron, otros se refirieron a cómo era la expareja de Andrea Valdiri.

Novio de Andrea Valdiri mostró su rostro completo, pero internautas le recordaron a Felipe Saruma
Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 10:56 a. m.