EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Equipos buscarán la victoria para defender a sus hombres

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Equipos buscarán la victoria para defender a sus hombres

No te pierdas esta noche el capítulo número 78 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Rojo, ¿quién ganará? Debes estar atento a este episodio.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 22 de oct, 2025
  • 09:03 p. m.
    Qué le pasó a Leo en la prueba del ‘Desafío

    Después de que Leo y Juan compitieran en el Box Rojo, ahí Tina le preguntó qué fue lo que le ocurrió. Cuando se dan cuenta de que le pasó algo en la nariz, Rosa se para ayudarle en el Desafío.

  • 08:31 p. m.
    Empieza el Desafío de Sentencia y Hambre

    Omega y Gamma luchan por la comida, ¿quién ganará? No te lo puedes perder.

  • 08:30 p. m.
    Zambrano revela en qué se gastaría el premio

    Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, les revela que el premio para el ganador del programa es de $1.200 millones. Por lo cual, más de uno se sorprendió y se emocionó.

  • 08:29 p. m.
    Eleazar y Leo hablan de El Elegido

    Leo empieza analizar con Eleazar, Katiuska y Tina el tema de la eliminación automática. Dado que, si dos participantes están sentenciados y uno es El Elegido, uno saldría sin tener que enfrentarse a Muerte.

  • 08:10 p. m.
    Yudisa le manda pulla a Eleazar

    Cuando Gamma llega a la casa, tras la eliminación de Gio y Manuela, empiezan a hablar de Eleazar, quien fue El Elegido en el Desafío y tenía que hacer perder a su equipo en Sentencia y Hambre.

