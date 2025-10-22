Después de que Leo y Juan compitieran en el Box Rojo, ahí Tina le preguntó qué fue lo que le ocurrió. Cuando se dan cuenta de que le pasó algo en la nariz, Rosa se para ayudarle en el Desafío.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Equipos buscarán la victoria para defender a sus hombres
No te pierdas esta noche el capítulo número 78 del Desafío, en donde Omega y Gamma, deberán enfrentarse de nuevo en el Box Rojo, ¿quién ganará? Debes estar atento a este episodio.
Actualizado 22 de oct, 2025
09:03 p. m.Qué le pasó a Leo en la prueba del ‘Desafío
08:31 p. m.Empieza el Desafío de Sentencia y Hambre
Omega y Gamma luchan por la comida, ¿quién ganará? No te lo puedes perder.
08:30 p. m.Zambrano revela en qué se gastaría el premio
Cuando Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llama a todos los participantes, les revela que el premio para el ganador del programa es de $1.200 millones. Por lo cual, más de uno se sorprendió y se emocionó.
08:29 p. m.Eleazar y Leo hablan de El Elegido
Leo empieza analizar con Eleazar, Katiuska y Tina el tema de la eliminación automática. Dado que, si dos participantes están sentenciados y uno es El Elegido, uno saldría sin tener que enfrentarse a Muerte.
08:10 p. m.Yudisa le manda pulla a Eleazar
Cuando Gamma llega a la casa, tras la eliminación de Gio y Manuela, empiezan a hablar de Eleazar, quien fue El Elegido en el Desafío y tenía que hacer perder a su equipo en Sentencia y Hambre.