Mamá de Camilo lo sorprendió en ditu y le agradeció gesto en su primer Desafío a Muerte

El exintegrante de la casa Gamma se llevó una gran sorpresa al estar en el programa ditu debido a que Esteban Hernández y Kelly Ríos, más conocida como Guajira entre los fanáticos del formato de Caracol Televisión, lo pusieron en contacto con su madre por medio de una videollamada. Durante el encuentro, el joven aprovechó para revelar algunos secretos que le mantenía ocultos a su progenitora y hasta le expresó todos los sentimientos que tiene por ella.

Yalile no dudó en confesar que no solo apoyó a su hijo en la decisión de participar en el reality, a pesar del miedo que sentía, sino que también admitió que le causó mucho dolor ver cómo defendía su cupo en el juego durante las pruebas y de qué forma se esforzó por cumplió todos y cada uno de los castigos que le pusieron mientras estuvo en Tobia, Cundinamarca.

Camilo le dedicó el primer Desafío a Muerte a su mamá

La señora aprovechó la oportunidad para expresar lo orgullosa que está de su hijo y la seguridad que siente de que él cumplirá la promesa que hizo de sacar adelante a los suyos.

"Nunca me imaginé tener un hijo en el Desafío y él me ha dado esa dicha. En su corazoncito él sabe lo orgullosa que yo estoy de él y me emocionó cuando él en el primer Desafío a Muerte gritó 'mami, te amo' porque lo sentí de corazón y él sabe lo importante que él es para mí y su hermano, son mi principal motor en la vida", mencionó la mujer.



Estas palabras no solo hicieron llorar al Súper Humano, sino también a la misma Guajira. Al respecto, el participante que inicialmente integró Omega recordó cuando acompañaba a su mamá en un extenso recorrido que iba desde Galapa hasta Barranquilla y las veces que ella se quitó el bocado de la boca para mantener a sus hijos sanos y salvos.

