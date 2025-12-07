Cantante vallenato le fue infiel a su esposa: luego renovaron sus votos

'El Meke' le fue infiel a su esposa: ella lo perdonó y luego renovaron sus votos
La cantante Laura Posada explica por qué perdonó a ‘El Meke’ luego de que este le fuera infiel en un viaje a Santa Marta y en estado de embriaguez. Aunque le devolvió el anillo, luego se casaron e incluso ya renovaron sus votos.
