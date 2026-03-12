Aparece video del accidente de Zalek, el cantante colombiano que murió mientras iba en su moto

Continúa la conmoción por la muerte del cantante colombiano Zalek, quien trabajó de la mano de artistas como Elder Dayán y Fanny Lú. La noticia fue confirmada a través de un comunicado por la oficina Gus Rincón; sin embargo, recientemente se conocieron nuevos detalles del siniestro. Fue Q´Hubo Medellín el que reveló imágenes del accidente de tránsito que acabó con la vida del artista, que se posicionaba desde ya como una promesa del género urbano.

Video del accidente de tránsito de Zalek en Medellín

Los hechos ocurrieron en el barrio Laureles de la capital antioqueña, más específicamente en la calle 47D con carrera 63a, cerca de la canalización del estadio. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el accidente tuvo lugar hacia las 2:33 p. m. y, aunque el lesionado sí recibió atención por parte del especialistas en salud, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.



“Asiste la ambulancia 03, que traslada al motociclista masculino de 30 años de edad, lesionado con urgencia vital, hacia la Clínica de Las Américas. Sin embargo, fallece en la ambulancia al ingresar a urgencias", se lee en la ficha técnica.





En el video, grabado por una cámara de seguridad, se observa el momento exacto en el que el motociclista avanza por la calle a alta velocidad, roza con un carro rojo y cae de tal forma que el vehículo queda posicionado a un par de metros del cuerpo del artista. El caso se encuentra en manos de las autoridades; por el momento no se sabe si el conductor de la moto iba bajo los efectos del alcohol o si se trató de una imprudencia.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a este clip no se han hecho esperar:

"Yo veo esa caída y pienso que no daba para perder la vida, hay accidentes más aparatosos y sobreviven.💔 Era su día😢", "Bendito Dios, tan joven lindo y con tanto talento, Dios lo tenga en su santa gloria 😢🙌", "Dios te tenga en su gloria, hermano, eras una gran persona, descansa en paz🤍", "Dios mío, cómo puede terminar todo en unos segundos", son algunos de los comentarios que se leen en la red.