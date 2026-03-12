Publicidad

Video del accidente de Zalek, cantante barranquillero que murió en Medellín - CaracolTV

La oficina de prensa Gus Rincón fue la que confirmó la muerte del cantante barranquillero a los 30 años. Recientemente, se conoció el video del accidente que sufrió mientras recorría una calle de la capital antioqueña.

Aparece video del accidente de Zalek, el cantante colombiano que murió mientras iba en su moto

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de mar, 2026
Sale a la luz video del accidente que sufrió el cantante colombiano Zalek en Medellín.