Ana Luis Peluffo es recordada por ser la pionera del desnudo en México y por su extensa trayectoria en la industria audiovisual, pues estuvo vigente en el cine y la televisión durante siete décadas.

Murió famosa actriz de 'Marimar' que trabajó junto a Thalía en 1994: así se comunicó la noticia

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de mar, 2026
Murió actriz Ana Luisa Peluffo, recordada por su participación en 'Marimar', a los 96 años.