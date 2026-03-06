Murió famosa actriz de 'Marimar' que trabajó junto a Thalía en 1994: así se comunicó la noticia

El mundo del entretenimiento en México está de luto debido a la muerte de la actriz Ana Luis Peluffo, recordada por su participación en producciones como 'Carita de ángel' 'Mujer, casos de la vida real', 'Lazos de amor', 'Contra viento y marea', 'Lo blanco y lo negro', entre otras. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado oficial en el que pidieron respeto por la familia mientras logran procesar el duelo.

🎭💀 #LUTO | Falleció la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, ícono del cine de oro y fichera mexicano. Fue una de las figuras más reconocidas y polémicas del cine popular latinoamericano de los años 70 y 80. México llora a una de sus grandes. 🙏🇲🇽 #AnaLuisaPeluffo #Luto #CineDeOro… pic.twitter.com/3rBflZx0kX — Muzikali Records (@MuzikaliR) March 5, 2026

Mira también: Murió Robert Carradine, quien interpretó al papá de Lizzie McGuire, a los 71 años



La primerísima actriz de 96 años falleció en Tepatitlán de Morelos, lugar en el que pasaba sus últimos años de vida, rodeada de sus seres queridos. Sus familiares solicitaron de manera respetuosa espacio y aseguraron que las honras fúnebres se llevarán a cabo de manera privada.

Quién era Ana Luisa Peluffo, famosa actriz de 'Marimar'

Es una destacada actriz nacida en octubre de 1929 en Querétaro, México. Tuvo una extensa trayectoria en el cine y la televisión, consiguiendo de esta forma más de siete décadas de experiencia. Su debut como actriz se dio en 1948 cuando participó en la producción estadounidense 'Tarzán y las sirenas'. A lo largo de su trayectoria, realizó alrededor de 160 películas y es recordada gracias a que hizo parte del cine de oro mexicano y que se convirtió en la primera actriz en hacer un desnudo en una producción mexicana.

Mira también: Murió Willie Colón a los 75 años, su familia confirmó el fallecimiento con emotivas palabras





Dentro de sus papeles más recordados se encuentra el de Selva en 'Marimar'. Se trata de la dueña de una cantina ubicada en San Martín de la Costa. Allí tuvo la posibilidad de trabajar de la mano de colegas de la talla de Thalía, Eduardo Capetillo, Chantal Andere, René Muñoz, Fernando Colunga, Tito Guízar, entre otros exponentes.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se ha hecho esperar, pues se han solidarizado con sus seres queridos y han recordado algunos de sus mejores momentos en la pantalla chica: "Paz en su tumba", "Se están yendo los mejores", "Toda una dama de la televisión, condolencias a su familia y amigos", "Era un ícnono de la televisión, descanse en paz", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Mira también: Murió Eric Dane, famoso actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', a los 53 años