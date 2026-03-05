Quién es la actriz de ‘La mamá del 10’ que pasó a ‘A otro Nivel’: su esposo es famoso

Mila Jiménez es una actriz y cantante colombiana que ha desarrollado parte de su carrera en la televisión y en el teatro. En los últimos años enfoca su trabajo en la música, especialmente en el género de la cumbia, mientras continúa consolidando su presencia en escenarios y proyectos relacionados con el canto.

Desde su infancia crece en un entorno relacionado con el arte. En su familia la música y la literatura están presentes de forma constante, lo que influye en su interés por las artes escénicas. Su primer acercamiento a los escenarios ocurre durante una puesta en escena de Romeo y Julieta, experiencia que marca el inicio de su participación en distintos proyectos teatrales.



Con el paso del tiempo comienza a participar en producciones de televisión. Uno de sus trabajos se da en la serie 'El Cartel', donde interpreta a un personaje llamado Cristina. Posteriormente aparece en la producción 'Los Briceño', emitida en 2019, en la que da vida a Sonia.

Entre los papeles que forman parte de su trayectoria se encuentra su participación en la telenovela 'La mamá del 10', en la que interpreta a Diana Velazco. Esta producción le permite continuar vinculada a proyectos televisivos en el país y ampliar su experiencia frente a las cámaras.



Publicidad

Después de varios años dedicada a la actuación, decide concentrarse en su carrera musical. Este proceso incluye la producción de nuevas canciones y la exploración de diferentes géneros dentro de la música popular. Durante este camino cuenta con el respaldo de su esposo, quien participa en la grabación de algunos temas compuestos por ella.

Mira también: Cantante famosa es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel': su papá también es una celebridad

Publicidad

En 2020 lanza su primer sencillo titulado 'Dime que volverás'. La canción se desarrolla dentro del género popular con influencia de la ranchera y marca el inicio formal de su etapa como intérprete musical.

Además de su actividad musical, Mila Jiménez participa en el programa A Otro Nivel, formato de competencia que reúne a cantantes de distintos estilos. Allí busca continuar mostrando su faceta artística centrada en el canto.

Mira también: Hijo de Giovanny Ayala se presentó en ‘A Otro Nivel’ y su padre le dio una sorpresa



Él es Cristian Better, el esposo de Mila Jiménez, quien también es cantante

El artista ha desarrollado su carrera en agrupaciones musicales y proyectos de televisión. A lo largo de su trayectoria ha hecho parte de orquestas y agrupaciones como Big Band Show, Son de Fiesta, Las Estrellas Vallenatas y la nueva etapa de Los Diablitos.

Publicidad

Además de su trabajo como cantante, también participa en la actuación. Uno de los proyectos en los que aparece es la producción televisiva 'Los Morales'. Su carrera en la música incluye también participaciones en programas de talento musical como 'A Otro Nivel' y 'La Descarga', espacios que impulsan su carrera como solista.

La relación entre Cristian Better y Mila Jiménez se desarrolla durante varios años antes de formalizarse en matrimonio. Tras cuatro años de noviazgo, la pareja contrae matrimonio en 2023. Durante la ceremonia expresan su intención de acompañarse en sus proyectos personales y profesionales, mientras continúan desarrollando sus carreras dentro de la música.

Publicidad

Mira también: Abuelo paterno de participante de ‘A Otro Nivel’ fue compositor de Rafael Orozco

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

