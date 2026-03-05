Publicidad

Mila Jiménez actriz de ‘La mamá del 10’ que pasó a ‘A otro Nivel’: su esposo es Cristian Better - CaracolTV

Mila Jiménez ha participado en numerosos proyectos de televisión y teatro en Colombia; sin embargo, tomó la decisión de dejar la actuación por dedicarse del todo a la música.

Quién es la actriz de ‘La mamá del 10’ que pasó a ‘A otro Nivel’: su esposo es famoso

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de mar, 2026
