Justiniano Pallares de Armas abuelo de Ivan Pallares de ‘A Otro Nivel’ fue compositor de Rafael Orozco- CaracolTV

Iván Pallares lleva el talento musical en sus venas, debido a que es familiar de Justiniana Guillermo Pallares de Armas, quien trabajó con grandes artistas del género vallenato.

Abuelo paterno de participante de ‘A Otro Nivel’ fue compositor de Rafael Orozco

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de mar, 2026
