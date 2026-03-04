Abuelo paterno de participante de ‘A Otro Nivel’ fue compositor de Rafael Orozco

Iván Pallares llega al escenario de ‘A Otro Nivel’ para presentar su propuesta musical y continuar un camino que inicia desde la infancia. Comienza a cantar a los 12 años, etapa en la que participa en actividades escolares y ofrece serenatas a compañeras y amigos del colegio. Desde entonces mantiene un vínculo constante con la música y decide enfocar su proyecto de vida hacia los escenarios.

Quien es el abuelo de Iván Pallares

El participante es nieto de Justiniano Guillermo Pallares de Armas, compositor vinculado al vallenato y fallecido en 2001. Su abuelo desarrolla una trayectoria que queda registrada en grabaciones realizadas por intérpretes del género. Entre sus composiciones se encuentra ‘El rico millonario’, tema grabado por Rafael Orozco y Emilio Oviedo. También figura ‘La mujer de los dos esposos’, interpretada por Alfredo Gutiérrez, y ‘Amor de madre’, grabada por Enrique Díaz. Estas y otras obras hacen parte del repertorio que consolida su legado dentro del folclor vallenato.



Iván Pallares crece en un entorno marcado por esa herencia cultural. Con el paso de los años empieza a presentarse en distintos espacios, tanto privados como públicos. Participa en fiestas patronales en ciudades y municipios, además de eventos sociales donde interpreta repertorio variado. Estas presentaciones le permiten ampliar su experiencia frente al público y fortalecer su presencia en tarima.

De manera paralela, el cantante avanza en la producción de su propio material. Lanza varios sencillos con los que busca posicionarse y dar a conocer su identidad artística. A través de plataformas y presentaciones en vivo, difunde su trabajo y construye una base de seguidores que sigue su proceso musical.





Su llegada a ‘A Otro Nivel’ representa una nueva etapa. Dentro del formato tendrá la posibilidad de enfrentarse a distintos retos musicales y de explorar géneros más allá del vallenato, estilo con el que se encuentra familiarizado por tradición familiar. En el programa trabajará en equipo, compartiendo escenario con otros participantes y recibe retroalimentación que aporta a su crecimiento profesional.

Con esta participación, Iván Pallares conecta su historia personal con la exposición nacional que brinda la competencia. El vínculo con el legado de su abuelo se convierte en parte de su carta de presentación, mientras busca consolidar su propio nombre dentro de la industria musical y ampliar su trayectoria en nuevos escenarios.

