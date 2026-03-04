Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Participante de ‘A Otro Nivel’ Yeixon Ramírez pasó de ser barbero a cantante de música de banda - CaracolTV

Yeixon Ramírez siempre ha buscado la manera de sacar a su familia adelante, por lo que ha sido barbero, panadero y hasta constructor, aunque su sueño ahora es ser un gran artista musical.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser barbero a cantante de música de banda

Yeixon Ramírez siempre ha buscado la manera de sacar a su familia adelante, por lo que ha sido barbero, panadero y hasta constructor, aunque su sueño ahora es ser un gran artista musical.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Yeixon de barbero a cantante.jpg