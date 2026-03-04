Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser barbero a cantante de música de banda

El artista es originario de Venezuela y se radica en Colombia hace siete años con el objetivo de construir nuevas oportunidades para él y su familia. Desde su llegada enfrenta distintos retos laborales y personales que lo llevan a desempeñarse en varios oficios. Trabaja en panaderías, participa en labores de construcción y ejerce como barbero, actividades que se convierten en el sustento de su hogar mientras intenta abrirse camino en un nuevo país.

En medio de esas jornadas encuentra un espacio inesperado para la música. Mientras atiende clientes en la barbería, solía cantar de manera espontánea. En una de esas ocasiones, uno de los asistentes escucha su voz y le señala que tiene cualidades para dedicarse al canto. Ese comentario marca un punto de partida que lo impulsa a considerar la música como una posibilidad real.

A partir de entonces comienza a prepararse y a buscar escenarios donde mostrar su talento. Con el paso del tiempo se consolida como cantautor y se integra a la banda Los Intocables, agrupación dedicada a la música regional mexicana. Dentro del grupo asume el rol de cantante oficial y participa en presentaciones donde interpreta repertorio del género de banda. Esta experiencia le permite adquirir mayor seguridad en el escenario y fortalecer su proyecto artístico.





Aunque continúa trabajando para garantizar la estabilidad de su familia, enfoca sus esfuerzos en desarrollar su carrera musical. La disciplina que aplica en cada oficio se traslada a los ensayos y presentaciones con la agrupación. Su historia combina la migración, el trabajo constante y la búsqueda de una oportunidad en la industria musical.

Ahora decide presentarse al programa 'A Otro Nivel' con la intención de ampliar su alcance y demostrar su capacidad vocal ante los jurados y el público. Durante su audición interpreta una canción del género regional mexicano y logra avanzar en la competencia. Al recibir el resultado, no puede contener las lágrimas y expresa con gestos la emoción que le produce continuar en el formato.

Su paso por el escenario representa un nuevo capítulo en un proceso que inicia en espacios cotidianos como una barbería y que hoy se proyecta en la televisión nacional. Con su clasificación, Yeixon Ramírez continúa en competencia y asume el reto de consolidarse como cantante dentro del programa, mientras mantiene el propósito de ofrecer mejores condiciones a su familia a través de la música.

