Fonseca tendrá su primer concierto en el estadio El Campín y confirma la fecha

Luego de varias publicaciones de expectativa que abrió simbólicamente las puertas de su hogar en redes sociales, el cantautor colombianoanuncia oficialmente “Fonseca en la Casa”, el concierto que realizará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, en Bogotá.

Así fue el anunció de Fonseca para su primer estadio en El Campín

La estrategia comenzó con la imagen de una puerta entreabierta en una casa típica bogotana. Desde allí, el artista invitaba a pasar. Al cruzar el umbral, los espacios se transformaban en lugares representativos de la ciudad. El jardín conducía al Jardín Botánico de Bogotá. La biblioteca se ubicaba en el Centro Felicidad Chapinero. La terraza se convertía en el Mirador La Paloma, punto de encuentro para observar el atardecer. Cada escena establecía una relación directa entre la idea de hogar y la capital.

Publicidad

La narrativa anticipaba el anuncio de que el estadio más grande de la ciudad será el escenario del encuentro entre el artista y su público. El concepto traslada la metáfora doméstica a un recinto de gran formato, con la intención de convertirlo en un espacio de reunión para quienes han acompañado su carrera.

Publicidad

Bogotá ocupa un lugar central en su trayectoria. Es la ciudad donde nació, donde escribió sus primeras canciones y donde desarrolló su propuesta musical. La capital, con su diversidad cultural y musical, influyó en la construcción de su identidad artística. En sus escenarios realizó sus primeras presentaciones y consolidó una relación con el público local.

Con más de 25 años de carrera, Fonseca ha presentado múltiples conciertos en la ciudad. En su gira más reciente convocó a más de 100.000 asistentes en Bogotá. En ocasiones anteriores agotó localidades en el Movistar Arena, paso previo a su debut en El Campín.

“Fonseca en la Casa” está concebido como una experiencia que busca mantener cercanía entre el artista y los asistentes. La producción contempla una puesta en escena y una distribución que permita visibilidad desde diferentes sectores del estadio.

Mira también: Fonseca le regaló un concierto privado a una fanática el día de su boda: "absolutamente nadie sabe"

Publicidad

La preventa para clientes Vive Terpel inicia el 5 de marzo a las 10:00 a.m. La venta general comienza el 6 de marzo a la misma hora a través de Tu Boleta.

Además del componente musical, el concierto se proyecta como un evento que impacta la agenda cultural y turística de la capital. La fecha convoca a público local y a visitantes de otras regiones y países, en un mes que incluirá actividades alrededor de la oferta gastronómica, artística y nocturna de la ciudad.

Publicidad

El 24 de octubre de 2026, Bogotá alberga este encuentro en el que el artista y su público se reúnen en el estadio para celebrar su trayectoria.

Mira también: Fonseca en el Movistar Arena: Juanes y Cepeda sorprendieron al ser los invitados especiales

