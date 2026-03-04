Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Fonseca tendrá su primer concierto en el estadio El Campín 24 octubre - CaracolTV

El cantautor colombiano se presentará el 24 de octubre de 2026 en Bogotá tras una campaña digital que vinculó su historia con la capital. El evento tendrá por nombre: "Fonseca en la casa".

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Fonseca tendrá su primer concierto en el estadio El Campín y confirma la fecha

El cantautor colombiano se presentará el 24 de octubre de 2026 en Bogotá tras una campaña digital que vinculó su historia con la capital. El evento tendrá por nombre: "Fonseca en la casa".

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Fonseca anuncia su primer Estadio.jpg