Fonseca en el Movistar Arena: Juanes y Cepeda sorprendieron al ser los invitados especiales

El Movistar Arena de Bogotá se vistió de rojo, blanco y negro para corear las 29 canciones que hicieron parte de la segunda fecha de 'Viajante Tour', la gira que ofreció Fonseca para celebrar 20 años de trayectoria artística. El evento estuvo cargado de varios cambios de vestuario y una increíble fusión de música que pasó desde el vallenato tradicional, hasta las rancheras y el rock.



Cronología del 'Viajante Tour' de Fonseca el 13 de mayo

Hacia las 6:30 p.m., los encargados de la logística del evento se dispusieron a abrir las puertas del Movistar Arena para que el público capitalino pudiera irse acomodando en cada uno de sus asientos; sin embargo, el espectáculo inició a las 8:15 p.m. con el acto de apertura de Joaquina, una cantante venezolana de 18 años que iluminó el escenario con cinco canciones dentro de las que se destacaron 'Blanco y negro', 'Freno', 'Los mejores años' y 'Rabia'.

Durante su presentación hizo una pequeña intervención para presentar a sus músicos, que provenían de países como Argentina, Venezuela y Estados Unidos (Miami) y también con el fin de agradecerle a Fonseca por darle la oportunidad de cumplir su sueño, pues el recinto estaba completamente lleno luego de que se confirmara el sold out de la boletería.

A las 9:00 p.m. las pantallas se tiñeron de colores llamativos para darle la bienvenida oficial a Fonseca, que interpretó 'En vivo y en directo' mientras lucía pantalón, camiseta y sobretodo en colores rojizos. Luego de cantar cuatro éxitos más, presentó a los músicos que lo acompañaban y saludó efusivamente a su público, que estaba bailando en sus respectivos asientos y disfrutando de algunas cuantas copas.

El show continuó con composiciones como 'Desde que no estás' y 'Si tú no me quieres'; sin embargo, el artista se robó el espectáculo al llamar a Joaquina, su telonera, para cantar juntos '2005' y contarle a los espectadores un poco de la historia de superación que hay detrás de esa maravillosa joven.

En ese instante, el primer cambio de atuendo se llevó a cabo mientras sonaba una pequeña intro de 'Ven', a cargo de una sinfonía que se robó las miradas de los presentes. Justo después de hacer su majestuosa versión de dos temas, Fonseca desapareció durante unos minutos de la tarima principal para sorprender a sus admiradores saliendo del segundo piso en medio de ellos mientras permanecía rodeado de un grueso grupo de miembros de seguridad.

Allí los deleitó al agregar la pizca de género ranchero que le hacía falta a la velada, pues estaba acompañado de mariachis encabezados por Ricardo Torres. Además, de tener contacto con la gente, el bogotano sacó una copa para brindar por la gran acogida que ha tenido su carrera artística en estas dos décadas dentro de la industria musical.



Los invitados de lujo de Fonseca causaron lágrimas, gritos y muchos aplausos

El momento que más generó revuelo fue precisamente a las 10:00 p.m., cuando anunció la llegada de dos amigos muy especiales que han dejado la música colombiana muy bien representada en el exterior. Se trataba de Andrés Cepeda y Juanes, quienes abrazaron al artista y saludaron a los asistentes para inmediatamente unir sus voces en 'Paraíso', 'Desesperado' y 'Me enamora'.

Durante el encuentro, Cepeda dejó impresionado a más de uno con su mágica interpretación del teclado, mientras que Juanes y Fonseca, demostraron sus habilidades para tocar la guitarra eléctrica. Aunque muchos asistentes pidieron en una sola voz que los tres permanecieran allí más tiempo, Fonseca se quedó solo en el escenario para seguir la celebración.

En los minutos posteriores, hizo una intervención de reggae, seguida de 'Arroyito' y 'Hace tiempo'. Las luces se apagaron, dando la ilusión de que el concierto había llegado a su final; no obstante, al paso de un par de segundos más, proyectaron en la pantalla un video que mostraba varias flores captadas en cámara, de manera que muchos ya anticipaban qué se venía.

Aprovechando que este 14 de mayo se celebra el Día de la Madre, Fonseca les pidió a sus fans que levantaran las rosas que estaban en sus asientos para dedicarle 'Te mando flores' a todas las mamás de Colombia y agradecerles por su inalcanzable labor. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, le abrió un espacio al romanticismo, pues cientos de parejas se abrazaron para cantar con el corazón 'Eres mi sueño'.

En total, hubo cinco cambios de ropa, pero cabe aclarar que muchos de estos atuendos conservaban un look básico al que le agregaba o quitaba algunas prendas. El evento llegó a su fin a las 11:30 p.m., momento en el cuál todo el público empezó a abandonar el Movistar Arena con el rostro sonriente, el corazón recargado y las ganar de volver a disfrutar un show tan completo como este.