Actualizado: agosto 19, 2025 10:19 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Sebastián llega a Panamá para confirmar si Melgarejo está muerto: Analía no cree esa versión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otra parte, Melgarejo llega al lugar donde Analía estuvo con su hija, y se hace pasar por un trabajador de una ONG para así lograr obtener información de la zona.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.