La pérdida más dolorosa de Juan Guilera: se quiebra al recordar cómo se despidió de su papá

La pérdida más dolorosa de Juan Guilera: se quiebra al recordar cómo se despidió de su papá

Tras haber cancelado su matrimonio y quedarse sin trabajo, el actor argentino afrontó la muerte de su padre justo cuando habían sanado su relación. Entre lágrimas, recuerda cómo fueron sus últimos días.

