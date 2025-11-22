Actualizado: 22 de nov, 2025
Caracol TV Se dice de mi La pérdida más dolorosa de Juan Guilera: se quiebra al recordar cómo se despidió de su papá
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta serie de hechos hicieron que Guilera tocara fondo y se refugiara en el alcohol, drogas y excesos; sin embargo, después decidió salir de allí y lo logró gracias a un proceso de rehabilitación y al apoyo incondicional de su familia.
No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.