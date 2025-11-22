Juan Guilera estuvo al borde de la muerte dos veces: le apuntaron con un arma en la frente

Además, cuenta que en otra oportunidad se chocó en plena carretera, pero salió ileso. Juan Guilera recuerda qué sucedió en pandemia y confiesa que pensó en desfallecer, hasta que una llamada le dio la oportunidad de participar en Romina Poderosa.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.

