Caracol TV  / Se dice de mi  / Juan Guilera estuvo al borde de la muerte dos veces: le apuntaron con un arma en la frente

Juan Guilera estuvo al borde de la muerte dos veces: le apuntaron con un arma en la frente

El actor vivió momentos de terror cuando una pareja de ladrones lo amenazó con un arma para robarle sus pertenencias y las de una exnovia. Sintió temor de que acabaran con su vida, pero supo manejar la situación.

