¿Hoy 4 de marzo dan 'Tormenta de Pasiones'? Cambio en la programación por partido de Colombia

Este 4 de marzo, Caracol Televisión se unirá a la fiesta del fútbol y transmitirá el partido de la Selección Colombia Femenina vs. Argentina, la segunda fecha que enfrentará 'La Tricolor' en el She Believes Cup que se desarrolla en Estado Unidos. En esta oportunidad deberá competir contra Argentina en el Estadio Scotts Miracle-Gro Field Columbus de Ohio y buscarán mejorar algunos detalles que resultaron mal durante su primer encuentro, en el que midieron fuerzas con Canadá y perdieron 1 a 4.

Mira también: Niño de 'Tormenta de pasiones' ya es todo un adulto: quién es y cómo luce ahora



Qué novelas darán en Caracol este 4 de marzo por partido Colombia vs Argentina

La transmisión del evento deportivo iniciará a partir de las 3:00 p. m. y se extenderá hasta las 5:30 p. m.; por lo que ocupará media hora de la edición del mediodía de Noticias Caracol y el espacio que le corresponde a 'Tormenta de Pasiones', la historia que comprende personajes como Ali, Osman, Cemile, Hakan, Soner, Neriman, entre otros. Asimismo, cortará 'Leyla', que comenzará a las 5:30 p. m., y terminará a las 6:00 p. m. para dar paso a otras producciones como 'Hilos de Vida' y la edición central del programa informativo.



En el prime time, la programación se mantiene con normalidad, pasando en pantalla producciones como 'A Otro Nivel' con Cristian Hurtado, Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco; así como también la tercera temporada de 'La Reina del Flow' con Carolina Ramírez y Carlos Torres; y 'Vecinos' que ha tenido una gran acogida tal y como lo hizo en 2005, año en el que se estrenó.

Mira también: Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', reapareció llorando tras captura de Nicolás Maduro



En qué va 'Tormenta de Pasiones' en Caracol Televisión

En el capítulo 138 de la novela turca se conocerán respuestas sobre el destino de varios personajes. Por un lado, el estado de salud de Hakan empeora cada vez más; mientras que Alí se encuentra haciendo todo lo que está en sus manos por recuperar las acciones de la empresa que vendió Cemilé. Adicionalmente, Karoline emprende su plan de venganza contra su exmarido Kenan; Alí está pensando seriamente en retomar su trabajo como barquero.





No te pierdas ningún contenido de 'Tormenta de Pasiones' haciendo clic a continuación.

Publicidad

Mira también: Actriz de ‘Leyla’, novela turca de Caracol, tiene una de las caras más lindas del mundo