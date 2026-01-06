Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Casa de Señorita Colombia 1994
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué dijo Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', sobre la captura de Nicolás Maduro

Varios famosos venezolanos, entre ellos, Gabriela Spanic, se pronunciaron frente a la captura de Nicolás Maduro por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', reapareció llorando tras captura de Nicolás Maduro

En medio de la tensa situación que se vive en Venezuela por la caída de Maduro, la actriz venezolana, Gabriela Spanic, no dudó en reportarse por este hecho que ha impactado mundialmente.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', reapareció llorando tras captura de Nicolás Maduro