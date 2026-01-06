Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', reapareció llorando tras captura de Nicolás Maduro

El tres de enero de este 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. Esta noticia tuvo a todos conectados a la pantalla, para saber cómo se llevó a cabo y cómo llegó a territorio americano.

Qué dijo Gabriela Spanic, 'La Usurpadora', sobre Nicolás Maduro

En medio de este hecho, varias celebridades se pronunciaron, entre ellos estuvieron: el cantante Ricardo Montaner, la actriz María Gabriela de Faría, Carlos Baute, Alicia Machado, La Divaza, entre otros, que quisieron levantar su voz a la tensa situación que vive el vecino país.



Recientemente, la protagonista de 'La Usurpadora', Gabriela Spanic, se pronunció y en medio de sus palabras no pudo contener el llanto. "Gloria al bravo pueblo que se cansó. La Ley tiene que respetar a un pueblo y yo sé que mi señor Jesucristo, en el nombre de mi padre, esa tierra es de Venezuela, él la comanda. Él es el león de Judá, el rey de los ejércitos. No perdamos la fe, Venezuela, ahí viene pronto nuestro señor. Gracias mi gente, sigamos orando, llegó el momento"

Frente a su reacción, los seguidores no dudaron en reportatse y le agradecieron por sus palabras, y también destacaron la buena actriz que es. Mira cuáles fueron las reacciones a su más emotivo video, en el que pide que no se pierda la fe por Venezuela.

"Gloria a Dios serán libres y renaceran para la gloria de Dios", sin dudas, es excelente actriz venezolana", "así es cariño, yo también lloro soy colombiana y Dios los va ayudar", "escucho la oracion de muchos afligidos, sin duda Dios fue misericordioso", "gracias a Dios por la misericordia hacia el pueblo venezolano, hay propósito para esta nación, solo tienen que confiar", dijeron algunos.

Qué ha pasado con Nicolás Maduro tras ser capturado

El pasado cinco de enero, Nicolás Maduro aseguró ser inocente tras las acusaciones en su contra. Junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado a la ciudad de Nueva York, donde ambos deberán comparecer ante la justicia para enfrentar cargos federales en Estados Unidos, un hecho que ha generado un fuerte impacto político y reacciones dentro y fuera de Venezuela.