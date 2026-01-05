Hija de Daddy Yankee se casó en una boda secreta: el artista no habría estado presente

Jesaaelys Ayala González, hija de Daddy Yankee, sorprendió el pasado 4 de enero de 2026 al anunciar en sus redes sociales que en octubre se casó en una boda privada e íntima, a la que asistieron únicamente sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, llamó la atención que su padre no la habría acompañado en este importante momento.

Quién es la hija de Daddy Yankee que se casó

A través de su perfil de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, la puertorriqueña de 29 años compartió una serie de fotografías de lo que fue su matrimonio con Carlos Olmo, con quien mantenía una relación desde hacía cerca de nueve años, según lo evidencian sus publicaciones de aniversarios en redes sociales.



No obstante, lo que más comentarios generó fue la aparente ausencia de Daddy Yankee, ya que el artista no aparece en ninguna de las imágenes compartidas. Caso contrario ocurrió con Mireddys González, su madre y exesposa del cantante durante casi 30 años, quien sí estuvo presente en la ceremonia.

“4 de octubre de 2025 me casé con el amor de mi vida 🤍”, escribió Jesaaelys junto a las fotografías.

Cabe recordar que Jesaaelys fue una de las hijas de Daddy Yankee y Mireddys González que más activa estuvo en redes sociales durante el mediático proceso de divorcio de sus padres, a mediados de 2025. Aunque nunca tomó partido de manera explícita, todo parece indicar que la situación habría generado una fractura interna en su familia y que su relación con su padre se vio afectada.



Hija de Daddy Yankee rompió el silencio sobre su relación con su papá

En febrero de 2025, a través de su canal de YouTube, Jesaaelys habló abiertamente sobre cómo ella y su familia enfrentaron el divorcio de sus padres y el impacto emocional que esto tuvo en sus vidas. En sus declaraciones, reconoció que la relación con su padre se fracturó y, por el contrario, dejó ver su apoyo incondicional hacia su madre.

“Usualmente, las personas se divorcian en privado y así lo quería una de las partes, esa parte era mi mamá… La otra parte evidentemente quiso todo lo contrario y ahora estamos en esta difícil posición, públicamente expuestos”, expresó la joven, quien además aseguró que se enteró de la magnitud del escándalo a través de redes sociales, al darse cuenta de que la noticia había trascendido a nivel mundial.

