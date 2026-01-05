Publicidad

Pipe Bueno hizo tremenda fiesta en yate con futbolista de la Selección Colombia: con quién estuvo

El cantante de música popular mostró en sus redes sociales cómo recibió el 2026 y qué ha hecho en los primeros días del año. Además, reveló cuál fue el futbolista que lo acompañó en un yate que rentó.

Pipe Bueno hizo tremenda fiesta en yate con futbolista de la Selección Colombia, pero hubo críticas

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 5 de ene, 2026
Pipe Bueno en tremenda fiesta con Santiago Arias de la Selección Colombia.