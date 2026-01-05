Pipe Bueno hizo tremenda fiesta en yate con futbolista de la Selección Colombia, pero hubo críticas

Desde julio de 2025, Pipe Bueno tomó la decisión de radicarse en México con el objetivo de impulsar su carrera musical y conquistar la industria en ese país. Sin embargo, el cantante ha viajado en repetidas ocasiones a Colombia para cumplir compromisos profesionales y compartir con su familia.

El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’ y ‘Cupido falló’ celebró la Navidad y el Año Nuevo junto a su pareja, Luisa Fernanda W, y sus hijos en Cartagena. Ahora, volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir cómo disfrutó los primeros días de este 2026.

En el video publicado, se le ve gozando de una fiesta en un yate junto a su familia y varias personas más, entre ellas el futbolista de la Selección Colombia Santiago Arias, quien también estuvo acompañado de sus seres queridos. En las imágenes aparecen adultos y niños disfrutando.

El mensaje que acompañó la publicación decía: “¡¡¡Esto es un yate bailable con chiquiteca!!! Qué buen comienzo de año con mi parcero @santiagoarias13 y su familia”.



Como era de esperarse, el video generó opiniones divididas en el espacio de comentarios, donde algunos usuarios escribieron mensajes como: “Qué pesar los niños con ese ejemplo”, “Qué dichaaaaaaa, playa, brisa y mar 🔥🔥”, “Los niños viendo el desorden 😮” y “Espectacular”.



Pipe Bueno respondió al muñeco de ‘Año Viejo’ que le hizo Jessi Uribe

Por otro lado, Pipe Bueno también fue protagonista de un curioso momento junto a Jessi Uribe. El cantante de música popular se sumó a la tradición de quemar el Año Viejo a finales de 2025 y decidió crear un muñeco muy parecido al futuro esposo de Luisa Fernanda W, al que incluso le puso un sticker con su nombre en el pecho. Junto a la imagen escribió: “Me tocó quemarlo, papi”.

Ante esto, Pipe Bueno no dudó en reaccionar con humor y le respondió: “Jajajaja, te amo cachetón. Va jugando”. Cabe resaltar que, aunque ambos hacen música del mismo género, mantienen una buena relación, tal como lo han demostrado en sus redes sociales.

