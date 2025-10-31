¿Luisa Fernanda W practica el 50/50 con Pipe Bueno? Opinó sobre la polémica conversación

La influenciadora paisa aprovechó el crucero de Disney en el que se encuentra por motivo de la celebración de cumpleaños de Domenic y Máximo para referirse a un tema que ha generado gran conversación en redes sociales últimamente: cómo se reparten las finanzas las parejas y en qué aportan al hogar cada uno.

Mira también: Luisa Fernanda W se sinceró con sus fans y reveló la verdad detrás de su cambio de look



Sin tapujos, Luisa explicó que, aunque podría estar de acuerdo con esta dinámica, no la tiene muy presente en su día a día, pues prefiere apostar por el trabajo en equipo.

"Suena perfecto que en teoría que ambos den lo mismo (...) Pero la realidad es que el amor, la convivencia y la vida no funcionan con una calculadora en la mano. Hay días en donde uno da el 80 y el otro el 20 y eso también está bien porque las relaciones no se tratan de estar llevando cuentas", mencionó mientras se maquillaba.

Asimismo, hizo énfasis en que no considera conveniente dividir todo por la mitad, sino que ambos estén conscientes de que deben dar lo mejor de sí mismos cada día para que la relación funcione y sus esfuerzos den frutos.



Mira también: Luisa Fernanda W cerró ciclos: hizo radical cambio de 'look' y dividió opiniones

Publicidad

"Eso sí, tampoco se trata de conformarse con alguien que siempre da menos. O sea, jamás. Se trata de reciprocidad, de energía compartida, de equilibrio emocional porque cuando los dos se aman con consciencia el 50/50 se vuelve algo natural", señaló.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchas aseguraron estar de acuerdo con ella, pero otras contaron sus experiencias de vida y hasta señalaron que no han tenido tan buenos resultados.

Publicidad

"Estoy totalmente de acuerdo contigo", "De pronto en un hogar sí, pero si se están conociendo y le dicen eso, no", "Eso es lo mismo que yo pienso", "Por fin alguien piensa esto", "Jamás conformarse con alguien que da menos", "Yo soy 50/50. La verdad llega un punto donde necesito apoyo y sé que él no tiene, pero tampoco se esfuerza en tener más. Me ayuda más mi papá que mi marido que llevamos 10 años en pareja y ya me ando cansando", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mira también: “No es la misma”: Luisa Fernanda W mostró foto de cuando tenía 15 años y dividió opiniones