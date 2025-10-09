Luisa Fernanda W cerró ciclos: hizo radical cambio de 'look' y dividió opiniones

La creadora de contenido digital sorprendió a sus más de 19 millones de seguidores en Instagram este 9 de octubre al publicar un video en el que muestra el proceso al que sometió para hacerse un radical cambio de look. Muchas fueron las reacciones por parte de los usuarios de Internet, que no dudaron en dar a conocer su opinión al respecto.

"Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… El espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución. Hoy el cambio no es solo externo, es una forma de honrar la mujer en la que me estoy convirtiendo", escribió en el video.

De acuerdo con la publicación el cambio de look no se lo practicó en México, sino en Colombia, más específicamente en Bogotá. Es necesario mencionar que, aunque tiempo atrás la influenciadora experimentó diversos colores de cabello, en los últimos años se le vio luciendo la melena completamente oscura, lo que se convirtió en un rasgo característico de sus aspecto físico.



Las reacciones ante esta noticia no se han hecho esperar: "Amo, te ves con luz, como literal de 15 años. 🥰😍 La realidad amiga es que a ti todo te queda hermoso", "Me acuerdo aquella época cuando esperaba cada mes a ver una nueva Luisa.😍😍😍😍 Esta la ame, ¿con que nos irá a sorprender?", "El color es lindo, quedó bonito porque no se ve maltratado, pero el color no le favorece a ella", son algunos de los mensajes que se destacan.

Por el momento se desconoce si este cambio viene acompañado de algún proyecto nuevo, lo cierto es que recientemente la empresaria y creadora de la marca Divva Beauty anunció que se mudó oficialmente a 'El País Azteca' para apoyar la carrera artística de Pipe Bueno, su pareja sentimental; crear un proyecto de vida junto a sus dos bebés y conquistar el mercado internacional con su apuesta en redes sociales y con el trabajo que viene desarrollando en la industria cosmética.

