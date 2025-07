Luisa Fernanda W confiesa qué ha sido lo más difícil de haberse ido de Colombia: “Toca renunciar”

Recientemente, Luisa Fernanda W, quien tiene casi 20 millones de seguidores en Instagram, realizó una dinámica de preguntas para acercarse más a sus fans. A raíz de haberse mudado a México, le cuestionaron qué ha sido lo más difícil de afrontar.

Luisa Fernanda W revela lo más difícil de Mudarse a México

En primer lugar, ella firma que se ha adaptado muy bien a cambiar de país, pero hay un detalle que quiso resaltar, el hecho de tener proyectos que solo podía realizar en Colombia fue complejo en su momento, pero lo ha aceptado.

“La verdad, yo me estoy adaptando muy bien al cambio, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio duro, por llamarlo así, fue soltar proyectos. Me tocó decirles que no a varios en los que tenía mucha ilusión estar, pero obviamente por la distancia no se puede”, empezó diciendo Luisa Fernanda.

Asimismo, agregó que para mudarse al país centroamericano tuvo que decirle adiós muchas cosas, pero a su vez, confía en que se vienen cosas mejores y que este cambio será positivo para su carrera: “Creo que esa fue una de las razones por las cuales dije, toca renunciar a esto, pero bueno, vamos por cosas más grandes. A no le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”.

Luego de esto, le preguntaron a la expareja de Fabio Legarda si tenía alguna persona que se encargara de su publicación de contenido. Afirmó que no, porque es ella la que hace todo para sus redes sociales, sin embargo, destacó la labor de otras personas que la acompañan.

"Yo soy la encargada de hacer todo el contenido que ustedes ven en mis redes sociales. Yo soy la que graba y edita los videos, me lo disfruto muchísimo, pero sí le tengo que agradecer a las personas que viven y trabajan conmigo acá en la casa. Por ejemplo, la nana de mis hijos, mi prima, mi conductor, ellos son los que me toman las fotos. Yo les digo, tómamela en este ángulo, acerca la cámara así, les doy las indicaciones para tomarme las fotos, pero yo me encargo de ponerles color y demás. Yo me disfruto crear contenido, incluyendo responder mensajes", expresó.

Es de resaltar que, hace unos días, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mostraron la casa en la que viven en México y los propósitos de cada uno en esta nueva etapa. Asimismo, el intérprete de 'Te hubieras ido antes' explicó que él se está encargando de todo el tema legal, mientras la empresaria está enfocada en organizar todo.