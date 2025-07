Claudia no se guardó nada respecto a Valentina, del Desafío: “Lambona, hipócrita y conveniente”

Claudia concedió una entrevista para Preguntas a Muerte, formato de Caracol Televisión, en donde se refirió a su paso por La Ciudad de las Cajas. Inicialmente, la Súper Humana no dudó en responderles con contundencia a quienes la critican por haber renunciado a un reinado y a su participación en el Desafío del Siglo XXI.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los seguidores es que aprovechó la oportunidad para confesar que le faltó decirle un par de cosas a Valentina, su compañera de Beta, antes de renunciar oficialmente al reality de los colombianos.



Duras palabras de Claudia a Valentina después del Desafío

“No, realmente lo sigo pensando, me parece lambona, hipócrita y conveniente. Sí, claro (podrían tomarse un café juntas), el juego es juego y ya pasó. Tú me dices qué le diría en el juego… Eso. Ahorita, nada, pues no pasa nada, todo bien”, explicó.

Asimismo, se refirió a su rivalidad con Abrahan, líder de la casa azul, argumentando no solo que no le cayó bien, sino también que lo considera una mala persona debido a las decisiones que tomó mientras se desenvolvió como capitán.

“Lo describo como una persona egocéntrica, narcisista y prepotente (…) Ni siquiera es ser mal capitán, es ser mal líder”, confesó.

Posteriormente, se pronunció acerca de la polémica que tuvo como protagonistas a Abrahan y Pineda durante el primer ciclo, pues afirmó que le pareció un poco injusto que el exmilitar quedara eliminado en el Box Negro durante el Desafío a Muerte por la decisión tomada por el acróbata.

“Me pareció muy mal lo que hizo, él no tenía por qué ponerle el chaleco a Pineda, es más, Pineda tenía era que ponerse la capitanía”, mencionó.

Finalmente, confesó que se arrepiente de la decisión que tomó de renunciar al programa y añadió que le hizo falta trabajar más en su seguridad en el terreno de juego, pues muchas personas llegaron a subestimarla por su trayectoria como reina de belleza y modelo, así como también por mostrarse débil respecto a la falta de alimentación.

