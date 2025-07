Las mejores reacciones luego de que Abrahan hiciera perder a Beta en la prueba del Desafío

En el capítulo 20 del Desafío Siglo XXI los sentimientos estuvieron a flor de piel, en donde una alianza se rompió entre dos equipos. El momento más tensionante empezó cuando se desarrolló la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo.

Mira también: Gero estalla con Abrahan por regalar el último punto: Él asegura que quería protegerlo de la muerte



Reacciones a lo que hizo Abrahan en el Desafío

Para esta ocasión, Andrea Serna, la presentadora del programa con Caracol Televisión, confirmó que se enfrentarían tres mujeres y dos hombres. La idea era no dejar tumbar el cilindro que tenían en sus manos y poder anotar más puntos para el equipo hasta llegar a 11, de esa manera ganar la competencia.

Cuando el juego ya estaba por terminarse, porque Alpha tenía 10 puntos, se enfrentaron los siguientes participantes: Eleazar (Alpha), Abrahan (Beta), Andrey (Omega) y Cris (Gamma). Cuando poco a poco fueron saliendo los desafiantes, solo quedaron los dos capitanes de los equipos, beta y Alpha.

Publicidad

Publicidad

Tras unos segundos después, ocurrió algo que llamó la atención, fue cuando Abrahan dejó que el equipo contrario ganara. Esto hizo enojar bastante a Gero, quien le había dicho anteriormente que la diera toda en La Ciudad de las Cajas. “No me parece”, fueron las palabras que le dijo cuando el capitán se le acercó para saber qué opinaba y él le respondió.

“La verdad, me siento muy apenado con usted, pero yo ahorita no confío en las niñas. Si me pongo a dejar los dos puntos al azar no sé si los ganáramos y nos entregaran otro chaleco y se lo pusieran a usted. Yo sé que podíamos ganar, lo tengo muy claro”, expresó.

Mira también: Sospechosa conversación de Tina y Dani en el Desafío: Valentina y Gero dicen que una es La Elegida

Publicidad

En medio de esta situación, Andrea Serna le preguntó a Mecho, quien es atleta olímpica, si ella regalaría la posibilidad ganar, la participante respondió de la siguiente manera. “Por respeto a mi carrera deportiva, nunca cedería el triunfo. Para mí, es una falta de respeto con mi integridad deportiva, porque aquí todos vinimos a ganar. Por eso me frustra tanto cada derrota”, añadió. Después de esto, las redes si inundaron de las reacciones.

Publicidad

Viendo como AbrahaN en todos los cortos aparece diciendo que es muy bueno, que es el mejor... Pero juega es a perder y andar descansado#DesafioDelSigloXXI#DesafioDelSiglo pic.twitter.com/COq2RUkGbE — Andrés silvestre (@Compaeliodoro) July 30, 2025

Que horrible juego de Abrahan, como le vas a regalar la prueba si estas a nada de ganar.#DesafioDelSiglo #DesafioDelSigloXXI — Wismer mendoza (@wismerM) July 30, 2025

Mencho lo dijo elegantemente! Falta de todo lo de Abrahan #DesafioDelSiglo #DesafioDelSigloXXI — cocinera mayor (@CocineraMayor) July 30, 2025

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.