Sospechosa conversación de Tina y Dani en el Desafío: Valentina y Gero dicen que una es La Elegida

Antes de presentarse en el Box Rojo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Tina se acercó a Eleazar, de Alpha, para pedirle a su equipo que le enviaran la penitencia a Beta en caso de que perdieran el encuentro deportivo. Posteriormente, en compañía de su hermana Dani, la joven intentó ponerse de acuerdo con Gero y Valentina para tomar esta decisión sin consultar a Abrahan, con quien han presentado varias discusiones desde el inicio del programa.

Mira también: Las reacciones a la sanción que recibió Sathya por quitarse el chaleco en el Desafío

A pesar de que esto causó sospecha principalmente en Valentina, quien le dijo a su compañero que una de ellas era La Elegida, un momento protagonizado por las hermanas después de la prueba fue el que realmente causó múltiples reacciones en Playa Baja.

Conversación de Dani y Tina en Playa Baja después de la prueba

Mientras los demás integrantes de Alpha y Beta permanecían bajo la carpa conversando, las hermanas se reunieron para hablar acerca de un plan que desean ejecutar al día siguiente, es decir, en el Desafío a Muerte.

Publicidad

Mira también: Magic no se llevó mucho dinero del Desafío, pero sí obtuvo millonaria ganancia con su trabajo

“Bueno, sí o sí ya perdimos por ahí, ¿qué vas a decir?”, dijo Dani, a lo que Tina contestó: “Que este ciclo nos tenía que salir el castigo”. Sin embargo, su hermana la corrigió, argumentando que era “perder” la penitencia.

Publicidad

La abogada (Tina) le pidió a su familiar “darle la autorización” para levantar la mano al día siguiente, solicitud que fue concedida por la odontóloga teniendo en cuenta que “no hay más que hacer”.

Esto causó múltiples reacciones entre sus compañeros y rivales, especialmente en Gero, quien no dudó en darles a los morados contexto de lo que ha estado ocurriendo en el interior de su grupo.

Mira también: Qué regla rompió Sathya en el Desafío del Siglo XXI y cuál fue la consecuencia para Alpha

“Ella es La Elegida y el coso (la tarea) es que nos dieran a nosotros el castigo, pues supongo. Al principio me rayé porque en el Box de tierra era caminando y primero eran ‘ay, no, no importa, Playa Baja’. Llegamos acá, ¿vos crees que ellas ayudaron a armar la carpa?”, mencionó.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.